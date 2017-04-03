Родственница экс-солиста "На-На" погибла при взрыве в метро

В семье бывшего солиста популярной группы "На-На" Владимира Левкина случилось горе. Родственница исполнителя погибла при взрыве в петербургском метро.

О несчастье рассказала жена артиста Маруся Левкина. Погибшая женщина является ее тетей. Владимир поделился сообщением скорбящей супруги, а его многочисленные подписчики выразили соболезнования и написали слова поддержки.

Маруся показала фото родственницы, которая создавала авторские игрушки. "Эту куклу сделала моя двоюродная тетя Ирина Медянцева. Сегодня она погибла в теракте в метро в Санкт-Петербурге. Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации", – сообщила Левкина в Instagram.

Певец и его жена потрясены случившимся. "У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснется мою семью. Ирина, светлая память Вам. Вы были настоящим художником. В каждой кукле, которую вы сотворили, останется частичка Вас", – обратилась к покойной Маруся.

Публикация от Vlad Leff (@vlad_leff) Апр 3 2017 в 12:34 PDT

Поклонники красивой пары выразили надежду, что дочь Ирины, попавшая в реанимацию, поправится. "Примите соболезнования от меня и всей моей семьи😔 это тяжело-терять родных и близких 😪 желаю Вам и Вашим близким терпения и сил это пережить...", "Горе какое Вова😢 Держитесь дорогие. Светлая память. Девочке выздоровление. Ой Боже Мой😢😢😢", – плачут вместе с Левкиными неравнодушные.

Публикация от Vlad Leff (@vlad_leff) Фев 27 2017 в 1:20 PST

Напомним, теракт произошел в метро Санкт-Петербурга 3 апреля около трех часов дня. Взрыв прогремел на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" Московско-Петроградской линии. В результате происшествия пострадали около 50 человек, 14 погибли. Среди пострадавших есть дети. Изначально сообщалось о двух взрывах, однако в Следственном комитете подтвердили информацию лишь об одном.

