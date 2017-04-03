Молодая жена запретила Краско возвращаться домой после взрыва
"Я был на репетиции, заранее отключил телефон, – рассказал он корреспонденту Dni.Ru. – Как только включил, оказалось, мне несколько раз звонила жена. Сказала: "Ваня, пожалуйста, не приезжай пока домой на метро". Конечно, это трагедия, о чем тут говорить. Представить невозможно, господи боже мой! Для меня метро – основной транспорт, на станции "Сенная площадь" бываю очень часто, кроме того, там рядом живут мои дети: Ванечка и Танюша. Очень страшно".
Иван и Наталья поженились в 2015 году. Церемония получилась нестандартной: жених предпочел костюму мундир и почему-то держал в руках букет невесты. Свадебное торжество прошло в Доме актера. Несмотря на огромную разницу в возрасте – 60 лет, в семье царит настоящая гармония.
Напомним, на станции "Сенная площадь" в петербургском метро прогремел мощный взрыв. По последним данным, погибли десять человек, около 50 пострадали.
Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас спецслужбы рассматривают три возможные версии случившегося: бытовую и криминальную, а также теракт. "Еще не ясны причины, поэтому об этом еще рано говорить, – уточнил он. – Расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты".
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