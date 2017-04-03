Молодая жена запретила Краско возвращаться домой после взрыва

Известный актер Иван Краско прокомментировал новость о трагедии в метро Санкт-Петербурга. 86-летний артист, постоянно проживающий в городе на Неве, узнал о взрыве от своей 26-летней супруги Натальи.

"Я был на репетиции, заранее отключил телефон, – рассказал он корреспонденту Dni.Ru. – Как только включил, оказалось, мне несколько раз звонила жена. Сказала: "Ваня, пожалуйста, не приезжай пока домой на метро". Конечно, это трагедия, о чем тут говорить. Представить невозможно, господи боже мой! Для меня метро – основной транспорт, на станции "Сенная площадь" бываю очень часто, кроме того, там рядом живут мои дети: Ванечка и Танюша. Очень страшно".

Иван и Наталья поженились в 2015 году. Церемония получилась нестандартной: жених предпочел костюму мундир и почему-то держал в руках букет невесты. Свадебное торжество прошло в Доме актера. Несмотря на огромную разницу в возрасте – 60 лет, в семье царит настоящая гармония.

Напомним, на станции "Сенная площадь" в петербургском метро прогремел мощный взрыв. По последним данным, погибли десять человек, около 50 пострадали.

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас спецслужбы рассматривают три возможные версии случившегося: бытовую и криминальную, а также теракт. "Еще не ясны причины, поэтому об этом еще рано говорить, – уточнил он. – Расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты".