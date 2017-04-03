Хвастовство Водонаевой возмутило поклонников

У модели и телеведущей полсотни пар обуви. Она намерена избавиться от излишков. И помочь тем самым нуждающимся.

Одна из самых скандальных участниц телепроекта "Дом-2" за прошедшие после ухода из реалити-шоу годы здорово поднялась. Она снимается в качестве фотомодели и выступает на корпоративах и DJ-сетах. И, судя по всему, неплохо зарабатывает.

На своей странице в социальной сети Instagram Алена поделилась снимком части своей гардеробной. Вернее, хранилища для обуви. Сапоги, туфли, босоножки, кроссовки, ботильоны – на полках видно более пятидесяти пар. "За голубыми ножками дернулись, будто соединенные невидимой веревкой, лакированные туфли а там застучали, загомозились американские, желтые – всякие", – при виде этого многообразия почему-то вспомнилась строчка из юмористического рассказа Аркадия Аверченко.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Апр 3 2017 в 3:20 PDT

"Весной я всегда делаю зачистку гардероба. Прошлые выходные получились домашними, и я устроила экзекуцию более не нужным мне вещам. Я делаю это по принципу: надоело, не ношу, не актуально, связаны плохие воспоминания, не вписывается в концепцию моего стиля, не нравится. Все эти горы одежды, обуви и аксессуаров я всегда отдаю или выкидываю", – подписала Водонаева снимок. В этот раз она пообещала продать вещи желающим, а на вырученные деньги купить что-то нужное для детских домов.

Поклонники подержали благородный порыв Водонаевой. Хотя многие возмущаются в комментариях: "И зачем же было сколько скуповывать обуви изначально? Просто так надо деткам помагать, а не устраивать эти похвастаюсь какая я" богатая и щедрая"акции. Ну хоть что то, другие "звезды"и такого не делают, а купаются в своем достатке и изобилии, выставляя его на всеобщее внимание !(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)"