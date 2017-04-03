Семья Пьехи шокирована взрывом в петербургском метро
Внук Эдиты Пьехи узнал о случившемся от корреспондента Dni.Ru. "Сенная площадь"? Это практически самый центр. Какой-то ужас! В Санкт-Петербурге я родился и вырос, там у меня родственники, друзья. Сейчас буду им всем звонить", – высказался артист.
К слову, сама Эдита Пьеха в разговоре с корреспондентом Dni.Ru призналась, что метро не пользуется, так как живет за городом. "Очень печальная новость", – добавила она.
Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга на станции "Сенная площадь" прогремел взрыв. Также сообщалось о взрыве на станции "Технологический институт". По последним данным, в результате ЧП погибли десять человек, пострадали около 30.
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