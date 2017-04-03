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Беременная Стоцкая перестала следить за собой

Анастасия Стоцкая. Фото: instagram.com/100tskaya
Беременная Анастасия Стоцкая перестала следить за фигурой. Популярная исполнительница призналась, что набрала лишние килограммы, однако ничего не может с этим поделать.
прочитано 6356 раз

Анастасия Стоцкая, несмотря на регулярные занятия йогой для беременных, все же позволяет себе некоторые поблажки. И теперь популярная певица не скрывает, что у нее имеются лишние килограммы (причем не связанные со скорым появлением второго ребенка). Стоцкая не скрывает того, что перестала следить за собой.

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"Конечно, не 30 килограммов, но лишнее у меня есть. Все это наедено конфетами. У меня всегда с собой есть кучка конфеток, которые я съедаю. И ничего поделать с собой не могу", – цитирует Анастасию "Собеседник". Тем не менее, артистка надеется, что вернется в форму уже после родов.

Певица чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы регулярно выходить в свет. Однако недавнее появление беременной Анастасии Стоцкой на модном показе в Москве едва не обернулось госпитализацией. Популярная певица и актриса оступилась и упала с лестницы. Об инциденте рассказала сама Анастасия, выложив в Instagram фото с подписью "За секунду до того, как я полетела кубарем с лестницы". "Все обошлось ,только коленку ободрала", – поспешила успокоить поклонников Стоцкая.

В целом к ситуации, которая могла обернуться трагедией, певица отнеслась с юмором. "Ибо не фиг пузатикам ходить на светские мероприятия", – пошутила она. Напомним, о беременности Анастасии Стоцкой стало известно еще в январе 2017 года. Тогда певица заявила, что они с мужем мечтают о девочке, но пол будущего ребенка был еще неизвестен. Сейчас же, по информации некоторых СМИ, у Анастасии родится дочь.

Автор: Наталья Аряева3 апреля 2017, 12:59
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