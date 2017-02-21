Продюсер Стоцкой заговорила об избиении

Певица, продюсер Анастасии Стоцкой и автор песен Изабель Урумянц, известная под псевдонимом Izabelle, прокомментировала слухи о собственном избиении. Исполнительница записала видеообращение специально для издания Dni.Ru.

"У меня с утра начал разрываться телефон. Звонили родственники, друзья, близкие; спрашивали, все ли со мной в порядке. Как вы видите, со мной все прекрасно, нет никаких ушибов, следов удушения, сотрясения мозга", – рассказала артистка.

Сейчас исполнительница чувствует себя хорошо и занимается организацией благотворительного концерта. "К моему удивлению, у меня больше друзей, чем я думала. Но меня очень напугало, когда мне начали звонить участники благотворительного концерта, который я организую, и спрашивали, состоится ли вообще этот концерт. Концерт очень важный, мы хотим собрать деньги на открытие школы танцев для детей-инвалидов. Я рада, что есть возможность пролить свет на эту ситуацию, сказать, что со мной все хорошо и концерт состоится 13 апреля..."

Также продюсер подчеркнула, что в действительности работала только над проектом Анастасии Стоцкой и EDGARa "Два Кольца". "Очень горда результатом и благодарна ребятам за доверие. А с прекрасной Ириной Дубцовой честь поработать пока не выпала!" – заключила артистка.