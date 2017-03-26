Стоцкая раскрыла пол будущего ребенка

Беременная певица Анастасия Стоцкая случайно проговорилась о том, кого же она ждет – мальчика или девочку. По словам исполнительницы, она и муж уже даже подбирают имя будущему ребенку.

Известная российская певица Анастасия Стоцкая тщательно оберегает свою личную жизнь. В особенности это касается информации о ее детях: несмотря на то, что исполнительница уже на седьмом месяце беременности, пол будущего ребенка она не раскрывала. Пока случайно не проговорилась во время интервью.

ПО ТЕМЕ Беременная Стоцкая упала с лестницы на тусовке

"Ну, она прям… ой, малыш прямо танцует там", – сказала она и тут же несколько замялась. По всей видимости, звездная мама была так увлечена рассказом, что случайно выдала тайну – она ждет девочку.

Публикация от Anastasia (@100tskaya) Мар 25 2017 в 7:14 PDT

Как выяснилось, Анастасия и ее муж Сергей уже выбирают имя для дочери. "В первый раз муж предложил имя в честь моего отца – назвать Александр. А во второй раз предложила я в честь близкого-близкого-близкого человека, которого уже нет с нами", – заявила певица во время записи передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.

Публикация от Anastasia (@100tskaya) Мар 24 2017 в 5:42 PDT

Напомним, о беременности Стоцкой стало известно еще в январе 2017 года. Тогда певица заявила, что они с мужем мечтают о девочке, но пол будущего ребенка был еще неизвестен.