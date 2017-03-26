Стоцкая раскрыла пол будущего ребенка
Известная российская певица Анастасия Стоцкая тщательно оберегает свою личную жизнь. В особенности это касается информации о ее детях: несмотря на то, что исполнительница уже на седьмом месяце беременности, пол будущего ребенка она не раскрывала. Пока случайно не проговорилась во время интервью.
"Ну, она прям… ой, малыш прямо танцует там", – сказала она и тут же несколько замялась. По всей видимости, звездная мама была так увлечена рассказом, что случайно выдала тайну – она ждет девочку.
Как выяснилось, Анастасия и ее муж Сергей уже выбирают имя для дочери. "В первый раз муж предложил имя в честь моего отца – назвать Александр. А во второй раз предложила я в честь близкого-близкого-близкого человека, которого уже нет с нами", – заявила певица во время записи передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.
Напомним, о беременности Стоцкой стало известно еще в январе 2017 года. Тогда певица заявила, что они с мужем мечтают о девочке, но пол будущего ребенка был еще неизвестен.
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