Актриса Дарья Мельникова показала округлившийся живот

Актриса Дарья Мельникова показала фотографию, на которой позирует с сильно округлившимся животом. Многочисленные поклонники пришли в восторг от артистки.

О личной жизни популярной актрисы театра и кино, звезды многосерийного фильма "Папины дочки" Дарьи Мельниковой известно крайне мало, поэтому любая информация, относящаяся к ней, воспринимается многочисленными поклонниками очень остро. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мельникова опубликовала фотографию, на которой позирует в свободном черном платье, обтягивающем сильно округлившийся живот.

"Это не третьеапрельская шутка и я не беременна 😉👇🏻" – подписала снимок Дарья, не давая многочисленным поклонникам порадоваться за свою любимицу. Тем не менее, фанаты с радостью отреагировали на опубликованное фото. Причем, по-видимому, не все поняли, что Мельникова на самом деле не ждет ребенка.

"О, Дашь, это круто. Меня скоро тоже ждет рождение сына😄", "Декрет– время побед😂", "Матьэтокрасиво ❤ чудесно, Даш!", "Уррррааааааа!!!", "Даша, ты прекрасна и беременная и небеременная!🌷", "ооо!!! шикардос! идея супер! поддержу, если что любительскими карточками 😜", "Круто)", "Здорово", – высказали свои восторги многочисленные фанаты.

Публикация от Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh) Апр 2 2017 в 11:48 PDT

Напомним, с августа 2013 года Дарья Мельникова замужем за популярным актером Артуром Смольяниновым. Девушка старается не выставлять на всеобщее обозрение подробности личной жизни. О том, что актриса ждет ребенка, общественность узнала за пару месяцев до ее родов.

В октябре 2015 года на свет появился сын Дарьи и Артура. Примечательно, что Мельникова родила первенца в день рождения Смольянинова. Однако до сих пор средства массовой информации и поклонники артистки не знают, как зовут наследника именитых актеров.

