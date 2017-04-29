Лазарева высмеяли за мечты о посикунчиках

Известный певец Сергей Лазарев удивился необычному пункту в меню кафе во время гастрольного тура. Некоторые пользователи отчитали исполнителя за неуместную шутку.

Внимание Лазарева привлекли мясные посикунчики. Речь идет о традиционных жареных уральских пирожках – это старинное блюдо готовят преимущественно в Пермском крае и Свердловской области.

Необычное название весьма удивила Лазарева. "Ща описикунчаюсь .... 😂👏🏻 оч хочу попробовать эти чудо-пирожки) (орфография и пунктуация автора соблюдены – Прим. ред.)" – пошутил певец в социальной сети Instagram. Примечательно, что далеко не все оценили юмор исполнителя.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Апр 29 2017 в 12:36 PDT

"Сергей! Это блюдо уральской кухни. И нам, жителям данного региона, такого рода шуточки показывают недалекость человека", – высмеял Лазарева один из пользователей. "Это давняя утеха удмуртских производителей. Однажды просто кто-то пожарил пельмени, оказалось, что это очень быстро, просто "по секундочке". Так появились посекунчики. А уж извратили это название вот до того, что Вы увидели", – объяснил другой комментатор.

Некоторые оценили чувство юмора так сильно желающего попробовать посикунчики артиста. "Маркетинговым ходам нет предела", – отмечает пользователь сети.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Апр 26 2017 в 9:58 PDT

Важно отметить, что есть и другое объяснение происхождения названия этого необычного блюда. "Они брызжут соком при надкусывании, то есть "сикают", как говорили раньше. Этот глагол сейчас звучит довольно необычно, но он есть в словаре Даля. И раньше был довольно нейтральным", – рассказал сайту "Аргументы и факты" историк кулинарии Павел Сюткин.