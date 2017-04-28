Дженнифер Лопес обругали за дырявое платье

Известная латиноамериканская исполнительница Дженнифер Лопес вышла в свет в наряде, вызвавшем неоднозначную реакцию у общественности. Фанаты 47-летней артистки отдали дань ее шикарной фигуре, однако раскритиковали за "дырявое" платье.

Накануне, 27 апреля, в Майами состоялась ежегодная музыкальная премия Billboard Latin Music Awards, чествующая исключительно латиноамериканских артистов. Гвоздем программы стала певица, актриса и бизнеследи Дженнифер Лопес. Артистка не только выступила на церемонии, но и получила сразу две награды – за выдающиеся достижения в карьере и за активность в социальных сетях.

Для выхода в свет Дженнифер выбрала два наряда. В одном, черном, с множеством разрезов (проще сказать, где платье было целым), Лопес блистала на красной дорожке. Завершали образ ее фирменная гладкая прическа, крупные серьги и босоножки на внушительной шпильке.

Когда же Лопес появилась на сцене, чтобы исполнить свою новую музыкальную композицию Mirate из испаноязычного альбома, который скоро увидит свет, на исполнительнице было платье того же стиля, но серебристое. Певица, несмотря на чрезвычайную сексуальность наряда, выглядела весьма расслабленной и уверенной в себе.

А вот многочисленные поклонники неоднозначно восприняли платья Дженнифер. В частности, русскоязычные фанаты, оценив по достоинству роскошные формы артистки, в пух и прах раскритиковали ее наряды. "Лопез выглядит хорошо. Хотя для меня такие наряды– за гранью", "что б мне в 47 ТАК выглядеть", "не знаю как у других,но уменя челюсть отпала...очччень шикарно!", "Тело прекрасное, красивая, но черное платье ее не красит", "Черное платье – перебор явный. Просто пошло и все. Ну и эта зона талии и боков у нее не лучшая! ", " Эти платьишки для Спальни – вошла, офигел, сорвал. Уж никак не для публичных выходов. Скоро в 2 шнурках выйдет", "дырявую сетку на Лопес платьем язык не поворачивается назвать", – высказались пользователи Сети.