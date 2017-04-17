В своих капризах Собчак переплюнула Лопес и Псая

Причуды телеведущей обходятся организаторам ее выступлений в четверть миллиона рублей. Однако устроители музыкальной премии огорчены, что эта информация всплыла.

Ксения Собчак очень не хотела, чтобы ее райдер стал достоянием общественности. Но кто-то все же слил в Сеть многостраничный список требований молодой мамы, предъявленный устроителям премии "МУЗ-ТВ", которая состоится 9 июня в "Олимпийском".

В документе оговорено все: блюда из лучшего ресторана столицы, посуда определенного цвета, способ приготовления мяса, белый гримировальный столик. Также обозначены температура и уровень влажности в гримерке.

Отдельный пункт – детская площадью не менее 30 квадратных метров, смежная с комнатой Ксении. В ней должны быть кровать-маятник, подгузники и присыпки.

Как писали Dni.Ru, обеспечение требований Собчак обойдется устроителям церемонии в 250 тысяч рублей. И это без учета весьма солидного гонорара телеведущей.

Dni.Ru обратились за комментарием к Арману Давлетярову – главному человеку на канале "МУЗ-ТВ", который отвечает за премию. "Я не знаю, как этот райдер всплыл, – рассказал он. – Все договоренности с артистами и их условия – закрытая информация. Понятно, что Ксения Анатольевна недовольна обнародованием. Скажу лишь, что все, что просит Собчак, мы выполним. Она молодая мама, если хочет взять с собой сына и мужа – имеет на это право, на личный комфорт. Главное не это, а то, что Ксения – профессиональная ведущая. Она уже много раз выходила на сцену "Олимпийского", и мы уверены: все пройдет достойно к взаимному удовольствию друг друга и в этот раз".

Давлетяров признался, что райдер Собчак сложный, но не невозможный и сопоставимый с требованиями мировых звезд. "Больше всего проблем у нас было с Дженнифер Лопес и Псаем, – признался Арман. – Последний запросил специальную вегетарианскую еду, которую ему доставляли из Америки. После церемонии оказалось, что артист ест все подряд, а этот райдер был лишь проявлением понтов".