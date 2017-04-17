В своих капризах Собчак переплюнула Лопес и Псая

Жена закричала от анализов Караченцова Бузова и Нагиев показали чувства Певица Жасмин: Сердце начало давать сбои Дом-2 Бузова натянула сапоги до живота

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
Алла Пугачева снова станет бабушкой
партнеры
Среда 19 апреля
Лента новостей
18:13
Названа дата празднования 870-летия Москвы
18:08
Как компенсировать недостаток красоты
17:46
Законопроект о реновации хрущевок ждет первое чтение в Госдуме
17:38
Новая девушка миллиардера Рыболовлева моложе дочери
17:25
Самые известные мажоры Москвы
17:08
Россия лишила Эрдогана последних помидоров
16:56
Самые красивые женщины в мире
16:52
Девушка выбила зубы во время прыжка с тарзанки (видео)
16:34
"ЕР" хочет открытых финансовых отношений регионов с центром
16:20
В московском автосалоне обстреляли покупателя
16:11
Ядерный танк "Армата" привел Запад в ужас
15:41
На юго-востоке Москвы найдены тела двух человек
15:37
Цукерберг зажал значок Марии Захаровой
15:35
Готовившие теракт боевики устроили перестрелку с ФСБ
15:21
Греф попрыгал с Водяновой
15:12
Застройщики провалили программу ЖРС в Татарстане
14:56
Королева красоты из Карелии спрятала iPhone в нижнем белье
14:54
Звягицев снял "Нелюбовь" на свой страх и риск
14:51
Антарктику показали глазами кита (видео)
14:49
Уралец сломал сыну палец за любовь к GTA
14:34
Медведев пообещал рост зарплат и инвестиций
14:30
Свекольный сок признан эликсиром молодости
14:27
Ясновидящий назвал дату начала Третьей мировой
14:12
Эрдоган готовит России новую подножку
14:01
Порошенко: Санкции спасли ЕС от "танков Путина"
13:57
Генерал МВД объявил войну столичным мажорам
13:57
СМИ сообщили о массовом отравлении солдат сухпайками
13:57
В элитной клинике пациентов "лечил" автомеханик
13:55
Под Владимиром ликвидировали двух террористов
13:48
Медведев припомнил слова Черчилля о налогах
13:44
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
13:42
На юге Москвы пенсионер убил жену
13:27
Украинских туристов отправят в неизвестность
13:24
У звезды "Дома-2" арестовали автомобиль
13:20
Босоногий депутат устроил истерику в мэрии (видео)
13:15
Юноша выиграл конкурс в женском нижнем белье
13:14
В Госдуме Медведев вспомнил Суворова
13:11
Россияне готовятся к крупному звездопаду
13:07
Медведев пообещал помощь потерявшим работу россиянам
12:51
В Алеппо прогремел мощный взрыв
12:48
Выплаты детских пособий предлагают продлить
12:45
Потанины заново разделят имущество
12:44
Рецепт шато-бриан от Юлии Барановской
12:39
Из воды подняли второго члена экипажа сухогруза
12:24
Когда в Москве откроется мотосезон
12:17
Названы самые дорогие отели мира
12:13
Рецепт пиццы "Маргарита" от Анфисы Чеховой
12:09
Почему больным гриппом стоит лизать лягушек
12:08
На Тверскую Заставу в Москве вернутся трамваи
11:57
Скелеты раскрыли диету солдат Наполеона
11:49
Последствия сбоя в метро Петербурга попали на видео
11:42
В центре Москвы изнасиловали школьницу
11:39
Пенсионеров переведут на "Мир" бесплатно
11:19
Сухогруз "Герои Арсенала" затонул у берегов Крыма
11:18
Клинтон "сорвала" флаг США (видео)
11:11
Медики прооперировали Кобзона из-за осложнений
11:06
Алла Михеева рассказала о свадьбе
10:57
Раскрыт секрет приготовления еды для пассажиров
10:52
Удар Трампа взбодрил Россию
10:45
Необычное увлечение сына Владимира Высоцкого
10:30
ОНФ поможет с обеспечением детей кружками и секциями
10:30
Лицо Малахова пострадало в страшной аварии
10:28
Курс доллара снижается на торгах
10:17
У террористов отзовут гражданство России
10:11
На дорогах Москвы появятся необычные переходы
10:02
Певица Жасмин: Сердце опять начало давать сбои
09:55
Захарова в мини-шортах возбудила россиян
09:51
Ученые выявили связь мозга с мечтами
09:38
В московской квартире нашли два трупа
09:22
Модель облили кислотой в ночном клубе
09:12
Террористы применили химическое оружие против военных США
09:02
Девушка обчистила подругу и поехала кутить в Москву
08:58
Ольга Бузова оголила живот на премьере
08:54
Внук Черчилля накинулся на российского посла
08:53
Бузова и Нагиев показали чувства на красной дорожке
08:42
Признание Дадаева в убийстве Немцова попало на видео
08:36
Программу капремонта провалили из-за чиновников
08:29
Жена закричала от анализов Караченцова
08:22
Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
07:53
Cудно с россиянами потерпело крушение в Черном море
21:56
Новая любовь Андрея Соколова
21:54
Российские Ту-95 возле Аляски напугали США
21:44
В Подмосковье три человека найдены мертвыми в гараже
21:32
Застегивающий штаны пухлый малыш насмешил соцсети (видео)
21:25
Сына Газманова и родственницу Бондарчука короновали в Москве
21:17
Какое вино пил Иисус Христос
21:16
ПВО Москвы подняли по тревоге
20:51
После "Евровидения" в Киеве пройдет гей-парад
20:40
Джигурда снова сцепился с Корчевниковым
20:38
Мужу неприятна история о болезни Натальи Селезневой
20:13
Организатор теракта в Петербурге жил на Украине
20:00
Неожиданный поступок Путина удивил россиян
19:54
ОНФ повысит качество услуг в социальной сфере
19:50
Друг отказался прикрывать прелюбодеяния Михалкова
19:35
Киев предупредил гостей "Евровидения" о России
19:23
Дорожный конфликт на МКАД закончился стрельбой
19:03
Дворняга попыталась "оживить" сбитого машиной друга (видео)
19:00
Детей защитят от "групп смерти"
18:53
Тайную комнату в Китай-городе откроют для туристов
18:44
Почему собаки извиняются перед хозяевами
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Неожиданный поступок Путина удивил россиян
Медики прооперировали Кобзона из-за осложнений
Захарова в мини-шортах возбудила россиян
Детям страшно за Никиту Джигурду
Шоу-бизнес

В своих капризах Собчак переплюнула Лопес и Псая

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Причуды телеведущей обходятся организаторам ее выступлений в четверть миллиона рублей. Однако устроители музыкальной премии огорчены, что эта информация всплыла.
прочитано 6596 раз

Ксения Собчак очень не хотела, чтобы ее райдер стал достоянием общественности. Но кто-то все же слил в Сеть многостраничный список требований молодой мамы, предъявленный устроителям премии "МУЗ-ТВ", которая состоится 9 июня в "Олимпийском".

ПО ТЕМЕ

Жена Виторгана отказалась говорить об именитой снохе

Муж Ксении Собчак: Да, я тряпка

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

В документе оговорено все: блюда из лучшего ресторана столицы, посуда определенного цвета, способ приготовления мяса, белый гримировальный столик. Также обозначены температура и уровень влажности в гримерке.

Отдельный пункт – детская площадью не менее 30 квадратных метров, смежная с комнатой Ксении. В ней должны быть кровать-маятник, подгузники и присыпки.

Как писали Dni.Ru, обеспечение требований Собчак обойдется устроителям церемонии в 250 тысяч рублей. И это без учета весьма солидного гонорара телеведущей.

Dni.Ru обратились за комментарием к Арману Давлетярову – главному человеку на канале "МУЗ-ТВ", который отвечает за премию. "Я не знаю, как этот райдер всплыл, – рассказал он. – Все договоренности с артистами и их условия – закрытая информация. Понятно, что Ксения Анатольевна недовольна обнародованием. Скажу лишь, что все, что просит Собчак, мы выполним. Она молодая мама, если хочет взять с собой сына и мужа – имеет на это право, на личный комфорт. Главное не это, а то, что Ксения – профессиональная ведущая. Она уже много раз выходила на сцену "Олимпийского", и мы уверены: все пройдет достойно к взаимному удовольствию друг друга и в этот раз".

Давлетяров признался, что райдер Собчак сложный, но не невозможный и сопоставимый с требованиями мировых звезд. "Больше всего проблем у нас было с Дженнифер Лопес и Псаем, – признался Арман. – Последний запросил специальную вегетарианскую еду, которую ему доставляли из Америки. После церемонии оказалось, что артист ест все подряд, а этот райдер был лишь проявлением понтов".

Автор: Иван Губкин17 апреля 2017, 22:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию

567

комментарии

Политика

Медведев пообещал рост зарплат и инвестиций
Порошенко: Санкции спасли ЕС от "танков Путина"
Босоногий депутат устроил истерику в мэрии (видео)
Удар Трампа взбодрил Россию

Шоу-бизнес

Малышева отреагировала на публикацию ее "голого" селфи
52-летняя Алена Апина снялась в порно после развода
Неугомонные старые девы учинили новую атаку на Сябитову
Барановская влюбилась после "Ледникового периода"

Проишествия

Модель облили кислотой в ночном клубе
Эффектная блондинка украла миллиард у российских артистов
В Москве найден обнаженный труп известного художника
Сыгравший Иуду актер случайно повесился в театре

Lifestyle

Звягицев снял "Нелюбовь" на свой страх и риск
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Мужу неприятна история о болезни Натальи Селезневой
Вицин называл Пугачеву своей ученицей
Шоу-бизнес

Рудковская запретила обсуждать ее крашеного сына

Продюсер поделилась фотографией Николая Батурина
Общество

Ядерный танк "Армата" привел Запад в ужас

В Европе поражены смертоносными возможностями новой российской машины
Шоу-бизнес

Барановская влюбилась после "Ледникового периода"

Популярная телеведущая дала интервью
Шоу-бизнес

Малышева отреагировала на публикацию ее "голого" селфи

В Сеть попал снимок с обнаженной телеведущей

Гороскоп

Новая любовь Андрея Соколова
Ирина Алферова решилась на изменение внешности
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук

Фоторепортажи

Самые известные мажоры Москвы
Греф попрыгал с Водяновой
Ольга Бузова оголила живот на премьере
Сына Газманова и родственницу Бондарчука короновали в Москве

Спорт

Сборная России "потеряла" Максима Ковтуна
Российский комментатор призвал разбить лицо Ковальчуку
Парализованная фристайлистка Комиссарова впервые стала мамой
Мамаев разрешил выложить в Сеть "голые" фото жены

Регионы

Уралец сломал сыну палец за любовь к GTA
Юноша выиграл конкурс в женском нижнем белье
В элитной клинике пациентов "лечил" автомеханик
Сухогруз "Герои Арсенала" затонул у берегов Крыма
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru