Подольская получила по зубам от Преснякова на вечеринке

Владимир Пресняков отметил день рождения в ресторане в круге близких и друзей. Не обошлось без конфуза, который обнародовала фигуристка Татьяна Навка.

Накануне, 29 марта, популярный исполнитель Владимир Пресняков отметил день рождения. Артисту исполнилось 49 лет. Певец собрал друзей и близких в одном из ресторанов, чтобы отпраздновать такое событие. Разумеется, Преснякова сопровождала жена, певица Наталья Подольская. Присутствовал на вечеринке и друг Владимира Леонид Агутин. Приятели под живой звук исполнили свой нетленный хит "Аэропорты".

Кстати, именно в этот момент и произошел конфуз, который обнародовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фигуристка Татьяна Навка. На видео запечатлен момент, когда Леонид и Владимир поют, а между ними стоит и подпевает Наталья Подольская. Однако по какой-то причине артистке понадобился микрофон, и она попыталась перехватить его у супруга.

Вот тут и случился курьез. Потянув к себе микрофон, Наташа явно не ожидала получить им по зубам, так как Володя в этот момент дернул рукой. Но в следующую секунду, грозно глянув на жену, забрал микрофон себе. Ставший свидетелем инцидента Агутин просто согнулся вдвое от смеха. Наталья же как ни в чем не бывало продолжила веселиться. Пресняков тоже продолжил петь.

А вот подписчики Навки сразу заметили неладное. Поклонники предположили, что всему виной... выпитый Натальей алкоголь. "Вот это палево!", " ага! Видно, каким взглядом её одарили, когда микрофон попыталась взять..", "Дааааа, Подольская неудачно вышла на этом видео.😂😂😂😂", "Наташка уже тепленькая похоже 😂😂😂😂", "😂😂😂Угарное видео. Наташенька хороша", "У Владимира рука дернулась ? Или что произошло ?", "Вот это рывок!)))😂😂😂💐", "Наташка по зубам получила 🙊🙊", "В челюсть микрофоном ))))" – высказали свое мнение подписчики Навки.

Кстати, досталось от фанатов и самой Татьяне. Мол, выложив такое компрометирующее видео, фигуристка буквально подставила певицу. "Нашла веть что заснять такой не ловкий конфуз. Ты Подольскую не перевариваешь или по Преснякову слюни пускаешь", "я прекрасно отношусь ко всем, и не моё право учить, но я бы удалила это видео от посторонних глаз, поскольку сейчас все обсуждают как муж с женой делили микрофон, и все обсуждают градус, воспитана ли она и тд.", "это ж надо так уважать человека, чтобы выложить подобное видео....подло как-то😐", "Сразу видно Навка с Подольской вообще не подружки...😆", "Не красиво выкладывать такое видео!!! И Вас так подловят!!", "Конечно, видео неприглядное, но не хочется думать, что Татьяна хотела подставить своих друзей. В любом случае, ничего страшного в том, что люди расслабились нет. Это бывает со всеми", "Подстава))))) Да уж женская "дружба")))" – пристыдили Татьяну Навку подписчики. Отметим, что вскоре это видео исчезло со странички фигуристки.