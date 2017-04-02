Поющая в мини-шортах Бузова спровоцировала давку

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова постоянно пробует себя в чем-то новом и нередко слышит критику в свой адрес. Однако после ее первого сольного концерта скептики были посрамлены: восторженные зрители устроили настоящую давку, чтобы посмотреть на исполнительницу в мини-шортах.

Первый сольный концерт Ольги Бузовой прошел в столичном клубе "Облака". Организаторы выступления рассказали, что все столы в заведении были раскуплены за рекордное время. На самом выступлении зрители стремились попасть как можно ближе к сцене, на которой новоиспеченная звезда исполняла свои хиты в элегантном наряде, состоящем из рваной джинсовой куртки, минишортов, по габаритам напоминающим нижнее белье, и колготок в сеточку.

В результате на танцполе образовалась настоящая давка, передает Life.ru. Очевидцы сообщают, что это было похоже на концерт рок-звезды. Оценить мастерство Ольги Бузовой как исполнительницы можно по видеозаписям – значительная часть зрителей хотела увековечить ее выступление и вела запись выступления.

Критики признают, что посрамила скептиков Ольга Бузова не только в плане популярности, но и в плодовитости. Сомневающеся предостерегали певицу, что всего на двух песнях, пусть и моментально ставших хитами, она не сможет построить карьеру на эстраде. И на своем выступлении Ольга Бузова презентовала не одну, а сразу две песни: "Улететь" и "Люди не верили".

После концерта певица поблагодарила своих слушателей. "Вас было сегодня так много. Спасибо большое за то, что были со мной этой ночью... Спасибо за цветы и вашу любовь", – написала она на своей странице в Instagram, приложив фотографию в обнимку с действительно внушительными букетами роз. Также Бузова выложила видео, позволяющее оценить количество людей и их реакцию на исполнение ее мега-хита "Под звуки поцелуев".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 1 2017 в 7:03 PDT

Отметим, Ольга Бузова в ответ на настоящую волну критики со стороны старожил отечественного шоу-бизнеса отметила, что наполеоновскими планами не страдает и специально накручивать себе популярность не собирается. "Я делаю то, что хочу и никого не заставляю слушать мои песни, покупать вещи из моей коллекции, включать эфиры с моим участием, смотреть фильмы и сериалы со мной, покупать билеты на спектакли и приходить на мои концерты! Это мой путь, моя жизнь!", – заявила она.