Жена Виторгана отказалась говорить об именитой снохе

Свекровь знаменитой телеведущей достали постоянные разговоры о Ксюше Собчак. И ее можно понять.

Родственники и близкие Ксении Собчак устали от того, что их семье уделяется столько внимания. Муж телеведущей Максим Виторган даже признался, что и подумать не мог, как сложно приходится окружению известного человека. Каждый чих обсуждается в прессе и становится поводом для сплетен.

Известный актер Эммануил Виторган теперь вынужден говорить только о внуке и невестке – другие темы журналистов больше не интересуют. "Такой хороший пацаненок растет! – рассказал артист о Платоне. – Ксюша и Максим – прекрасные родители. У меня ведь уже и правнуки есть, появление на свет малышей – продолжение нашего рода. Выбор сына стал для меня неожиданностью, но с Ксюшей и ее мамой Людмилой Нарусовой у нас теплые семейные отношения, вместе ездили отдыхать".

А вот его жену раздражают бесконечные вопросы о Ксении. "Достали нас с этой Собчак!" – крикнула она в сердцах на репортера журнала "Только звезды", пытавшегося узнать что-то о жизни самой знаменитой мамы страны. Почему взбесилась Ирина Виторган и какая кошка пробежала между ней и невесткой, остается только гадать.