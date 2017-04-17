Ведущая "Первого канала" о рождении третьего ребенка

Ведущая "Первого канала" Ольга Ушакова раскрыла подробности личной жизни. Телезвезда рассказала о любимом мужчине и готовности родить третьего ребенка.

Ольга Ушакова более десяти лет работает на телевидении. Вначале она рассказывала зрителям новости в мире, а затем начала желать доброго утра в компании с разными соведущими. Ольга получает огромное удовольствие от работы, несмотря на то, что к ней нужно быть готовой глубокой ночью. Зато в то время, как обычные люди только едут на службу, она уже возвращается домой – к своим дочерям Дарье и Ксении, которым десять и девять лет соответственно.

С отцом девочек Ольга рассталась, но они сумели сохранить человеческие отношения, продолжая вместе воспитывать детей. Сейчас ведущая счастлива в других отношениях. Однако любимого мужчину она старается не афишировать. "Так случилось, что в нашем случае встретились две противоположности: публичный и очень закрытый человек. Моему мужчине было непросто привыкнуть к тому, что мне пишут незнакомые люди, что в Сети вдруг появляются его фото и так далее. Он – ресторатор, занимается бизнесом, а там чем меньше рассказываешь о себе, тем лучше. К счастью для него, он живет и работает в другом городе, даже в другой стране. Поэтому моя работа его работе не мешает", – цитирует Ушакову Woman.ru.

Они знакомы более трех лет. с Самого начала их объединило чувство юмора, а еще Ольге импонирует то, как он горой стоит за своих близких, как заботится о своей семье. С дочерьми возлюбленный Ушаковой смог найти общий язык. Тем не менее, пока о браке речи не идет.

Публикация от Olga Ushakova �� (@ushakovao) Апр 16 2017 в 12:03 PDT

"Мы встретились уже на таком этапе жизни, когда у обоих есть опыт серьезных отношений в прошлом. Мы оба знаем, что брак – это не первостепенно. Делать друг друга счастливыми, приносить что-то хорошее в жизнь друг друга – для этого не обязательно иметь штамп в паспорте", – отметила Ольга.

Влюбленные живут на два города, у обоих сложившаяся жизнь и работа, и их такое положение устраивает. "Все свободное время мы стараемся проводить вместе, поэтому можно сказать, что у нас бесконечный медовый месяц. Конечно, мы планируем создать семью в полном смысле этого слова и потихоньку разрабатываем план", – призналась Ушакова.

Публикация от Olga Ushakova �� (@ushakovao) Апр 8 2017 в 6:53 PDT

Телеведущая готовится родить третьего ребенка. "Вот буквально недавно я начала об этом задумываться, а до этого момента считала, что хватит двоих, тем более что мне было чем заняться последние десять лет. У нас были сложности с Дашей – у нее были свои особенности развития. Долго не могли поставить диагноз. Но сейчас постепенно жизнь налаживается, и мысли о третьем малыше иногда закрадываются. Может быть. Как Бог даст. Я не против, но и не форсирую события – пусть это останется на усмотрение судьбы", – рассказала телеведущая.