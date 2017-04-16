Максима Галкина отругали за яркий наряд в храме

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин поздравил своих подписчиков с Пасхой. Однако не все поклонники оценили внешний вид мужа королевы отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Свое поздравление ведущий сопроводил снимком из Израиля. На нем Алла Пугачева и Максим Галкин стоят возле входа в храм Гроба Господня. При этом на Галкине ярко желтые штаны, рубашка (или футболка-поло) более светлого оттенка и кислотно-зеленый пиджак. Наряд получился ярким и запоминающимся, однако не все подписчики его оценили.

"Что ж ты Макс в храм Господний как петух Гамбурский вырядился ? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с сожалением заметил один из подписчиков. "Цыпленок и мама квочка", – вынес свой вердикт другой пользователь Сети. "Максим так не надо выделяться", – посоветовала ему поклонница. Желтый цвет костюма Галкина заставил мысли большей части его критиков крутиться вокруг образа цыпленка.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Апр 16 2017 в 1:36 PDT

Нашлись и те, кто решил обстоятельно подойти к критике стиля пары. "Все таки медийным персонам надо обращать внимание на то, во что они одеты. С вас же берут пример. Вы же не хотите приехать в Москву, а тут все мужчины одеты как Максим, а у всех женщин – туфли на носки?", – задался вопросом один из пользователей Сети.

Впрочем, нашлись и те, кому, наоборот, подобный стиль пришелся по душе. "Максим такой яркий на этом фото, как пасхальное яйцо", – заметила одна из его подписчиц. "а мне как попугайчик", – внесла свою лепту вторая. "Какой лимончик!". – добавила третья.

Многие отметили, что Максим Галкин и Алла Пугачева составили очень яркую пару и на выложенном снимке они буквально излучают радость и любовь. "Максим, от вас столько положительных эмоций, как от клоуна в цирке,вы такой яркий!!!", – призналась одна из его поклонниц.