Известная певица назвала виновных в утечке "голых" фото

Известная исполнительница Рита Дакота назвала виновных в утечке "голых" снимков Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Ночью хакеры взломали Instagram ее мужа, певца Влада Соколовского, и артистка объяснила, почему это произошло.

Под покровом ночи неизвестные злоумышленники атаковали официальную страницу Соколовского в Instagram. Хакеры разместили в микроблоге популярного артиста объявления о продаже интимных фото и порно-видео разных знаменитостей. В качестве приманки преступники использовали украденные личные снимки Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук.

Владу пришлось потрудиться, чтобы отбить у интернет-пиратов свою страницу обратно и удалить шокирующие изображения. Восстановив свой профиль, Соколовский записал видеообращение, в котором оправдался за появление в его аккаунте столь неприличных снимков.

"Да, узнали мы много нового сегодня (посмеивается). Что тут скажешь... Леха мне за это не платил. В общем, все в порядке... Я даже не знаю, как это прокомментировать... Наши друзья в отличной форме. Конечно. это полная ***, что так взламывают аккаунты. От меня отписалось десять тысяч человек... *** десять тысяч, вернитесь, пожалуйста!" – обратился к общественности Соколовский.

В подписи к ролику певец извинился за то, что вся эта неприятная ситуация случилась в такой трагический день, когда в Санкт-Петербурге произошел теракт. "Ну как то так! Извините дорогие коллеги, что это было сделано именно через мой аккаунт, но как вы все понимаете, никто не застрахован от этого... даже в такой вот день...! Неудачный день для подобных выходок, ничего святого..." – написал смущенный Влад.

Публикация от RITA DAKOTA (@ritadakota) Апр 3 2017 в 4:29 PDT

Вслед за певцом высказалась его жена Рита Дакота. Благоверная Соколовского считает, что в этом инциденте виноваты люди, интересующиеся подобного рода контентом. Любители клубнички, одним словом.

"После взлома вчерашнего в очередной раз убедилась, что мир сходит с ума. Ведь, понимаете, прикол в том, что не было бы ни грязных желтых газетенок, ни *****передач на топовых федеральных каналах, ни вот таких вот "взломщиков", копающихся в чужом грязном белье, если бы вам не было это реально интересно. Только спрос порождает предложения", – мудро подметила исполнительница.

По мнению Риты, именно во вкусах толпы кроется причина всех бед. "Туда же и радио, и телек, и все остальное: если бы вам не нравилась такая "музыка", такие новогодние шоу, такие передачи, то этого бы не было. Было бы другое, настоящее, вечное, достойное, наполненное интеллектуальным, культурным весом, – убеждена Дакота. – Я помню читала об одном европейском городишке, где люди не пили алкоголь. Им просто не хотелось, наверное, не знаю. А через какое-то время алкоголь исчез с прилавков. Нет спроса, нет смысла торговать, ибо убыточно. Все просто".

Основательно поразмыслив, певица нашла выход из сложившейся неприятной ситуации. "Если вам однажды надоест обсасывать чужие проблемы, разборки, голые ******, тайные переписки, то это скоро исчезнет с "прилавков". Но...этого не случится. Потому что вам и вправду интересно. Увы", – закончила свое сообщение на минорной ноте Рита.

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Хакеры опубликовали снимок абсолютно голой Юлии Ковальчук. Сразу вопрос, зачем делать такие фотки на телефон, если хакеры их воруют? pic.twitter.com/mSTdN76R3b — Максим Казанский (@mkazanskiy) 24 ноября 2016 г.

Примечательно, что это уже второй случай, когда фотографии с запечатленной на них обнаженной Юлией Ковальчук появились в интернете. Снимки с голой артисткой "всплыли" в Сети в конце прошлого года. Однако сама популярная исполнительница никак не отреагировала на то. что ее личные фото стали достоянием общественности.

