Беременная Стоцкая упала с лестницы на тусовке
Об инциденте рассказала сама Анастасия, выложив в Instagram фото с подписью "За секунду до того, как я полетела кубарем с лестницы". "Всё обошлось ,только коленку ободрала", – поспешила успокоить поклонников Стоцкая.
В целом к ситуации, которая могла обернуться трагедией, певица отнеслась с юмором. "Ибо не фиг пузатикам ходить на светские мероприятия", – пошутила она.
Однако поклонников серьезно обеспокоил инцидент. Некоторые накинулись на легкомысленную Стоцкую с обвинениями. "Надо думать о малыше... Может стоить посидеть немного дома", – написал один один из пользователей Сети. "Настя! Может вам есть смысл снимать очки!? Стильно, не спорю, но Ляля дороже", – отметил другой поклонник певицы.
О том, что Анастасия Стоцкая ждет второго ребенка, слухи поползли еще в декабре. В близком окружении артистки эту информацию подтвердили. Позже и сама певица рассказала о своем положении.
Стоцкая сделала это на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, опубликовав фотографию, на которой заснята в свободном клетчатом платье. На этот раз Анастасия не пыталась выбрать ракурс, на котором ее широкий наряд смотрелся бы гармонично и "безобидно", а, наоборот, подчеркнула живот, нежно его обняв двумя руками.
Отметим, что Анастасия и ее супруг Сергей воспитывают пятилетнего сына Александра. Свободное время певица старается проводить с семьей в своем загородном доме.
Известная певица высказалась о заболевании коллеги по цеху
В России могут ввести налог на долги и налог с продаж
В последнее время актриса носит свободные наряды
Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" пропал без вести на несколько часов