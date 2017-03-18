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Беременная Стоцкая упала с лестницы на тусовке

Анастасия Стоцкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Появление беременной Анастасии Стоцкой на модном показе в Москве едва не обернулось госпитализацией. Популярная певица и актриса оступилась и упала с лестницы.

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Об инциденте рассказала сама Анастасия, выложив в Instagram фото с подписью "За секунду до того, как я полетела кубарем с лестницы". "Всё обошлось ,только коленку ободрала", – поспешила успокоить поклонников Стоцкая.

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В целом к ситуации, которая могла обернуться трагедией, певица отнеслась с юмором. "Ибо не фиг пузатикам ходить на светские мероприятия", – пошутила она.

Однако поклонников серьезно обеспокоил инцидент. Некоторые накинулись на легкомысленную Стоцкую с обвинениями. "Надо думать о малыше... Может стоить посидеть немного дома", – написал один один из пользователей Сети. "Настя! Может вам есть смысл снимать очки!? Стильно, не спорю, но Ляля дороже", – отметил другой поклонник певицы.

О том, что Анастасия Стоцкая ждет второго ребенка, слухи поползли еще в декабре. В близком окружении артистки эту информацию подтвердили. Позже и сама певица рассказала о своем положении.

Стоцкая сделала это на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, опубликовав фотографию, на которой заснята в свободном клетчатом платье. На этот раз Анастасия не пыталась выбрать ракурс, на котором ее широкий наряд смотрелся бы гармонично и "безобидно", а, наоборот, подчеркнула живот, нежно его обняв двумя руками.

Отметим, что Анастасия и ее супруг Сергей воспитывают пятилетнего сына Александра. Свободное время певица старается проводить с семьей в своем загородном доме.

Автор: Алёна Нестерова18 марта 2017, 10:38
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