Невестку Дональда Трампа взяли под охрану

Лара Трамп видит президента Америки в домашней обстановке. Оказывается, он обожает чизбургеры.

Жена среднего сына американского президента Лара Трамп – дама очень эффектная. И ничуть не уступает по красоте Меланье и Иванке Трамп – супруге и дочери хозяина Белого дома. Когда тесть занял высокий пост, она оставила профессию журналиста и занялась благотворительностью.

Образ жизни родственников Дональда Трампа изменился. "Нас постоянно сопровождает охрана, но они замечательные люди. Наше любимое место – дом на окраине Нью-Йорка. Там тихо и спокойно: только мы вдвоем и собаки", – сообщила Лара.

Рассказала она и о том, как президент США ведет себя в неформальной обстановке. Оказалось, глава государства любит фастфуд, а активному образу жизни предпочитает лежание на диване.

"Он добрый и веселый: постоянно рассказывает смешные случаи из своего прошлого, у него отличное чувство юмора. Дональд обожает семейные посиделки. Свекор вообще довольно простой человек: любит полежать на диване, посмотреть телевизор с чизбургером в руках. А еще он предан своему делу и не забывает тех, кто ему помогает", – цитирует невестку американского лидера журнал Hello!

Публикация от Lara Trump (@laraleatrump) Апр 5 2017 в 3:40 PDT

Напомним, что эпатажный миллиардер Дональд Трамп стал 45-м президентом США 9 ноября 2016 года, набрав 276 голосов выборщиков. Многие знаменитые американцы восприняли эту новость в штыки.