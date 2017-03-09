Певица побаивается свою новорожденную дочь. Методы воспитания у нее интересные.

В январе 2017 года Пелагея впервые стала матерью: у певицы и хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина родилась дочь Таисия. "Таськина мать", – шутит теперь о себе Пелагея.

"Я ленивая мать. До последнего не гуляла с дочерью по два часа, как полагается, – рассказала артистка. – Другие матери выставляют коляску на балкон, но у меня нет балкона, к сожалению. Я сплю плохо, мало – по два часа. Практически стоя могу, ведь няни у нас нет".

"Дочь у нас очень строгая, улыбается только во сне, – продолжила Пелагея. – Я, когда на УЗИ видела ее хмурое лицо и насупленные брови, уже тогда дочь побаивалась и понимала, что надо с уважением, аккуратно относиться к ней. А перед родами накрасилась, сделала красивые ресницы. Просто где-то прочитала: какой ребенок увидит мать в момент появления на свет, такой и будет она в его сознании".

Певица растит малышку по умным методикам. "Прочла где-то, что цвета ребенку пока не важны, поэтому показываю Таисии черно-белые картинки, черные карточки. "У нас есть кресло, которое само качает, – это к слову о плохой матери, – над ним тоже висят черно-белые карточки, – сообщила Пелагея. – Еще пою дочери низким голосом детские песни. Приучаю ее к классической музыке. Недавно ставили дома различных композиторов – на Вивальди Таисия расплакалась, а вот Чайковский ей понравился, она стала от удовольствия умеренно дергать ногами. Растет такой попсовой девочкой".

"Мы смотрим уже хоккей, надеваем форму папину. Таисия похожа на отца, только без бороды пока", – пошутила артистка в программе "Вечерний Ургант".