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Как Юдашкин помог Киркорову добиться Пугачевой

Валентин Юдашкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Модельер Валентин Юдашкин помог Филиппу Киркорову сделать Алле Пугачевой предложение. Кутюрье даже поехал свататься вместе с известным артистом.
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Однако уговорить Примадонну принять предложение темноволосого красавца оказалось не так-то просто. "Невеста у нас капризная. Поэтому что мы только ни говорили", – рассказал Валентин. Точку в разговоре поставила жена Юдашкина Марина. "Я сказала: "Аллочка, ты ничем не рискуешь", – рассмеялась она.

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Филипп постарался сделать все, чтобы его возлюбленная согласилась. "Это было красиво. Был полный дом цветов. Киркоров – маньяк в этом плане. Он так постарался, это было очень красиво, весь дом благоухал, – вспоминает Валентин. – Потом была карета. Он остановил движение на Тверской. И в этот лютый мороз мы ехали на этой карете".

"Мы на каретах по Тверской. Через Красную площадь. Без каких-то разрешений", – подтвердил Киркоров в передаче "Прямой эфир". "А как мы кольцо поехали выбирать. Она как на иголках. Я нервничаю. Она всегда как оголенный нерв. Ну, что там дальше было – получилось-не получилось. Но десять лет мы повеселились", – подытожил певец.

Ранее Киркоров – близкий друг семьи Юдашкиных – рассказал, как модельер боролся с серьезным заболеванием почек. "Слава Богу, что это случилось рано и мы успели. Все могло быть гораздо хуже, – объяснил Филипп. – Нас всех поразила мужественность, с которой это восприняли Валентин и Марина. Как они это все пережили, держались и прошли".

Из-за болезни именитый модельер пропустил собственный показ на Парижской неделе моды. Однако Юдашкин управлял процессом по телефону. Вместо него на сцену вышла дочь Галина со своим сыном Анатолием.

Автор: Любовь Порываева7 марта 2017, 19:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Весь шоу-бизнес собрался на показе Юдашкина

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