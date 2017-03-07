Близкая подруга жестоко подставила Джигурду

В жизни эпатажного актера Никиты Джигурды приключилось новое горе. В этот раз беда пришла откуда не ждали – по словам артиста, его невольно подставила бывший директор Антонина Саврасова.

Джигурда рассказал, что Саврасова случайно подслушала его телефонный разговор с фигуристкой Мариной Анисиной. Супруги ссорились из-за развода. "Я кричал буквально следующее: "Как тебе не стыдно, Мари! – поделился Никита с корреспондентом Dni.Ru. – Я считал, что ты святая, называл тебя богоматерью! Написал свое завещание на тебя и наших маленьких богов! Рискуя жизнью, отвез люськино завещание в Москву, несмотря на смертельные угрозы... А ты – ты, которую я боготворю – ты... Ты убиваешь меня со своим адвокатом! За что?!"

Бывший директор и близкая подруга Никиты Антонина в это время находилась в соседней комнате. "Мой крик о написанном на Анисину и наших детей завещании по глупости своей она стала трактовать как факт того, что Никита Джигурда признался в том, что сам написал завещание Людмилы Браташ! Таким образом, Саврасова сделала ложные выводы и рассказала редакторам ТВ и другим влиятельным людям придуманную ею ложь, в которую те поверив, стали безбожно "мочить" Никиту Джигурду, пытаясь, как им казалось, вывести на чистую воду мошенника", – продолжил артист.