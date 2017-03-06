Шаляпин сцепился с Солнцевым из-за Шурыгиной

В сети появился четвертый выпуск программы "Пусть говорят" с участием 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной. На шоу певец Прохор Шаляпин неожиданно вступился за девушку.

В программе продемонстрировали видеоролики, посвященные скандально известной студентке, которые как грибы после дождя начали появляться в Интернете после предыдущих передач. Показали даже пародию на трейлер фильма "На 50 оттенков темнее", главными героями которого стали Андрей Малахов и Диана Шурыгина. После этого слова попросил присутствовавший на съемках певец Прохор Шаляпин.

"Я думаю, после этого Прохор Шаляпин должен сделать предложение Диане Шурыгиной", – пошутил Малахов. Но у артиста, судя по всему, были несколько другие намерения. "Я хотел поддержать Диану, искренне поддержать. Я смотрел эти программы и знаю, что толпа тоже может ошибаться, – высказался Шаляпин. – Девчонка действительно еще молодая, она себя просто неправильно повела на этих программах. Она могла себя совершенно по-другому повести и гораздо больше бы выиграла у аудитории. Я пришел поддержать тебя, сказать "Держись!", потому что слава – это очень странное испытание. Не все его могут пройти. И та ситуация, в которую попала ты – это страшное испытание".

"Парень при этом находится в тюрьме, – эмоционально возразил Прохору бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев. – Это не смешная ситуация. Диасик, ты превратилась в мемас. Но дело в том, что эта корона на тебе – из..." "Мне кажется, у Дианы как раз нет короны, – вступился за нее ведущий. – Она тихо сидит, иногда выходит в Интернет, как все подростки".