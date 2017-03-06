Шурыгина на новом шоу Малахова в сексуальном платье

Телезрители оценили четвертый эфир передачи "Пусть говорят", посвященный 17-летней Диане Шурыгиной, якобы пострадавшей от изнасилования. В новом выпуске шоу Андрея Малахова девушка появилась в обтягивающем коротком сером платье, которое некоторые зрители назвали сексуальным.

На сей раз передача носила название "#Надонышке" и была посвящена феномену популярности Дианы Шурыгиной. Действительно, после того, как разразился скандал из-за неоднозначного поведения девушки, которая обвиняла в изнасиловании 21-летнего Сергея Семенова (дескать, Диана вела себя не как жертва), как Шурыгина неистово защищала себя на передаче, обзывая всех не согласных с ней обезьянами и желала им смерти, подписчиков у 17-летней брюнетки в социальных сетях резко прибавилось. Более того, первый выпуск "Пусть говорят", посвященный девушке, набрал уже более 13 миллионов просмотров. А по итогам февраля Диана стала одной из самых популярных персон в русскоязычном интернете.

На Диане пиарятся различные блогеры, а поведение девушки комментируют знаменитости. Вот и на передаче Шурыгина посетовала, что не может даже выйти в магазин купить еды. "Вообще, это не очень круто. Ты идешь в магазин за фруктами, выбираешь яблоки, и тебя исподтишка фоткают, это очень раздражает. Я не могу поесть, я не могу купить еду", – кокетливо сообщила Диана.

Отметим, что ее оппонентом на шоу был блогер Николай Соболев. Он присутствовал на предыдущих шоу, посвященных Диане, и его популярность выросла примерно соответственно девушки. Однако Николай заявил, что не ставил себе задачи распиарить девушку. "Мне реально кажется, что мы находимся в каком-то безумии. Мир сошел с ума. Я хочу остановить планету и сойти, потому что всем так смешно от этой истории, все обсуждают, и забывают о сути. Я в своем блоге стараюсь конструктив изложить, показать подрастающему поколению, что нормально, а что нет", – заявил Соболев.

В интернете обыватели негативно отнеслись к новому выпуску передачи Малахова. В частности, досталось внешнему виду Дианы, а также люди возмущались, что, дескать, пока девушку восхваляют, обвиненный в ее изнасиловании Сергей Семенов "гниет" в тюрьме. Кстати, в его виновность, судя по комментариям, мало кто верит.

"Сколько можно о ней говорить, писать, показывать? она упивается своей сомнительной славой, уже все забыли про изнасилование. какой пример будет из этого всего глупым девчонкам. 5 эфиров федерального канала, ну это нонсес. у нас в стране других проблем нет. кроме шурыгиной. так держать", "ШКурыгина одела ошейник", "ого! ниче се! у изнасилованной дианочки сексуальное платье...﻿", "Все сидят, ржут, хайпятся, а парень сейчас в тюрьме гниет. Такой гнилой, вонючий хайп", "Вас не удивляет? При родителях она ОРЕТ матом ! А когда одна "зайка в пушистеньких тапочках", "Общество деградирует﻿", "Это как в Мастер и Маргарита" было представление, шоу, все хватают, хайпятся, рекламируют. И показывают будто все нормально. Ужас. Суть забыли – Шурыгина притворяется жертвой, а парень сейчас в тюрьме сидит", – так звучала лишь часть возмущенных комментариев. Отметим, что еще завтра, 7 марта, будет продолжение этой истории – выйдет вторая часть эфира, посвященного Диане Шурыгиной.