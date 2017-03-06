Малахов вызвал гнев словами о Шурыгиной

Андрей Малахов высказался о передачах с участием Дианы Шурыгиной. Он признался, что многим эта история "поднадоела", однако останавливаться он не намерен, за что его наградили гневными комментариями.

Сегодня, 6 марта, и завтра, 7 марта, "Первый канал" планирует к показу передачу "Пусть говорят" с участием оскандалившейся на всю страну 17-летней девушки из Ульяновская Дианы Шурыгиной, которую якобы изнасиловали на вечеринке. История получила огромный резонанс из-за развязного поведения Дианы – не все поверили ее словам.

Сам ведущий ток-шоу Андрей Малахов высказался на своей официальной страничке в социальной сети Instagram относительно этой ситуации и будущих эфиров. "Знаю, что многим эта история поднадоела, но нет человека в мире который бы меня не спросил за последнюю неделю : а #дианашурыгина это правда? Сегодня в #пустьговорят феномен девушки, которая собрала 13 млн! просмотров после двух эфиров токшоу! Ее оппонент- @sobolevv. Будет жарко! Накануне 8 Марта #надонышкеглавный лейтмотив зимы!" – написал Малахов.

Многочисленные подписчики с гневом обрушились на пост телеведущего. В частности, фанаты не понимают, зачем пиарить такую "грязную историю" и не менее "грязную" Шурыгину. Другие подписчики с сожалением отметили, что "ради рейтингов" народ "кормят" всякой "гадостью", которая лишь "морально уродует".

"Если и правда было изнасилование то это как минимум аморально. Хотя если народ "хавает " то почему бы и нет", "как все правильно написано! Андрей, чему Вы учите девочек???", "Отражение культуры нашей страны. Такие люди собирают миллионы... Омг!", "Для чего все это?! Рейтинг ??? Таких девочек и мальчиков в каждом городе хватает!!!", "С самого начала данной истории, как я помню, главной героиней, а между тем и ,скорее всего ,кто раскрыл эту историю, была мать Сергея, которая хотела подобным образом добиться справедливости и разъяснить всю происходящую ситуацию. Но теперь , как мы все и видим, история зашла слишком далеко, все раскрутили до нереального уровня, слишком много актерской игры, потому что ведущий , соответственно, поняв, что это неплохой способ для поднятия рейтинга, стал растягивать историю, чуть ли не превращая ее в сериал. Ладно бы ,если суть имела бы мораль , ладно бы ,если действительно показывали достойного человека, который смог бы нам , будущему поколению,подать достойный пример, а не такой безнравственный. Но больше всего удивил, увы в худшую сторону, Андрей. Так же ,как и многие , я тоже его всегда считала человеком умным, рассудительным. Он всегда , действительно, во всем видел все самое правильное. Хоть и не выражал впрямую свое мнение, не вставал ни на чью сторону, но он мог сказать все очень четко и верно, не обижая ни того ,ни другого. Но ,к сожалению, либо из-за рейтингов, либо из-за самой Дианы (скорее всего многие поняли, что действительно Андрей проявлял к ней неравнодушие и некий интерес , что совсем забыл суть истории и ,видно было,что его мало волновал Сергей, хоть мы и все видим, что парень совсем не виновен), Андрей перестал быть тем самым лучшим ведущим страны(на мой взгляд)", – высказали свое мнение подписчики.

Публикация от @malakhov007 Мар 5 2017 в 4:01 PST

Ранее свое мнение о программе высказал оппонент Дианы Шурыгиной блогер Николай Соболев. "Я стараюсь разобраться в деле, мне не плевать на судьбу Сергея, я пытаюсь донести до людей правильные, как мне кажется мысли: не берите примеры с Дианы, будьте аккуратны, чтоб не влипнуть как Сергей, воспитывайте своих детей, чтобы они никогда не стали героями "Пусть ***". Я искренне настроен внести конструктив и призвать людей к адекватности. А что делает "Первый канал"? Он восхваляет новую звезду – Шурыгину. Сколько было разговоров про популярность и рейтинги... Вы сами все увидите. Я на передаче старался хоть как-то заставить людей вспомнить то, зачем мы изначально коснулись этой темы", – написал мужчина в своем Instagram-аккаунте.