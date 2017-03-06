Лолита о Бузовой: Лучше петь, чем попасть в психиатрическую больницу

Певица высказалась о вокальных данных звезды "Дома-2". И рада, что той удалось реализоваться в разных сферах.

Лолита Милявская дала сольный концерт в столичном зале "Крокус Сити Холл". А накануне артистка участвовала в церемонии "Звуковая дорожка МК", которая проходила на той же сцене. Там же выступала телеведущая Ольга Бузова – и тоже в качестве исполнительницы. Правда, пела звезда "Дома-2" под фонограмму.

Милявская, которая всегда работает вживую, Бузову не осуждает. "Ольга гораздо более востребованная, чем я, – заверила она Dni.Ru. – Судя по подписчикам, по постам в Instagram, у нее другой вид основного заработка. Пуховики, например. И молодец, и на здоровье! У девки есть мозг, и это замечательно. И то, что люди стараются подражать молодой, красивой, очень хрупкой девушке – тоже замечательно".

"То, что человек во время своих разводных дел и поет, и пляшет, и стихи сочиняет – здорово. Это гораздо лучше, чем биться головой об стенку или попасть в психиатрическую больницу на почве развода. Пусть лучше проявляет себя в таких эмоциях – театральных, концертных. Может, через два года вот так же будете стоять с микрофоном и говорить ей: "Вы – блестящая певица!" Я такие вещи видела сто раз... Люди начинают под фонограмму, потом идут к хорошему педагогу заниматься вокалом и из этого получается толк", – заключила Лолита.