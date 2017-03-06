Муж Пелагеи и их дочь произвели фурор

В интернете появилось короткое видео, на котором запечатлен муж певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин. Спортсмен катит коляску с их дочерью Таисией.

Ролик появился в Instagram-аккаунте подруги Пелагеи Екатерины, которая, кстати, тоже недавно стала мамой. На видео новоиспеченные папочки катят коляски со своими наследниками. "Папани😎😎" – коротко подписала публикацию женщина. Выложенное видео произвело фурор среди подписчиков. Многочисленные фанаты умилились и рассыпались в комплиментах. При этом некоторые подписчики изъявили желание увидеть и мамочек с колясками.

"Афигенные папани😍😍😍как это все милооооо, божееее😍", "Уиии💞👶🍼🌞🚼, папули😊, счастья маленьким деткам и их родителям!🌻👪", "Давайте теперь мамань😂😏❤", "Миломиломилоооо😇", "Замечательные папули👏👍", "Можно вечно смотреть на это! И то,как на заднем плане ходит человек😂😂😂😂", "Мимими зашкаливает!😻 (Мам и правда не хватает👪)", "Какая же это милотааа ❤️❤️️", "Папы они такие💞" – так прокомментировали публикацию восторженные фанаты.

Как писали Dni.Ru, в конце января Пелагея впервые стала мамой. Певица подарила хоккеисту Ивану Телегину дочку, которую назвали Таисией. О радостном событии стало известно во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги, когда спортсмену вручили неваляшку.

Публикация от @kto_kato Мар 4 2017 в 7:36 PST

"Все ребята из дивизиона Боброва, видимо, домой хотели. Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку", – поведал в недавнем интервью счастливый Иван. Отметим, что для Телегина это уже второй ребенок. У 25-летнего хоккеиста есть сын от гражданского брака Марк.

Свадьбу Иван и Пелагея сыграли 16 июня 2016 года. Влюбленные зарегистрировали отношения в Кутузовском ЗАГСе Москвы, а затем отправились на банкет в один из ресторанов на Рублевке. На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья.

Спортсмен коротко прокомментировал отношения с артисткой. "Свадьба с Пелагеей? Я не люблю разговаривать о своей личной жизни. Да, это был важный момент для меня, в том числе и психологически. Она меня взбодрила. Все стало намного лучше", – признался Телегин.

