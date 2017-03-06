Муж Пелагеи и их дочь произвели фурор
Ролик появился в Instagram-аккаунте подруги Пелагеи Екатерины, которая, кстати, тоже недавно стала мамой. На видео новоиспеченные папочки катят коляски со своими наследниками. "Папани😎😎" – коротко подписала публикацию женщина. Выложенное видео произвело фурор среди подписчиков. Многочисленные фанаты умилились и рассыпались в комплиментах. При этом некоторые подписчики изъявили желание увидеть и мамочек с колясками.
"Афигенные папани😍😍😍как это все милооооо, божееее😍", "Уиии💞👶🍼🌞🚼, папули😊, счастья маленьким деткам и их родителям!🌻👪", "Давайте теперь мамань😂😏❤", "Миломиломилоооо😇", "Замечательные папули👏👍", "Можно вечно смотреть на это! И то,как на заднем плане ходит человек😂😂😂😂", "Мимими зашкаливает!😻 (Мам и правда не хватает👪)", "Какая же это милотааа ❤️❤️️", "Папы они такие💞" – так прокомментировали публикацию восторженные фанаты.
Как писали Dni.Ru, в конце января Пелагея впервые стала мамой. Певица подарила хоккеисту Ивану Телегину дочку, которую назвали Таисией. О радостном событии стало известно во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги, когда спортсмену вручили неваляшку.
"Все ребята из дивизиона Боброва, видимо, домой хотели. Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку", – поведал в недавнем интервью счастливый Иван. Отметим, что для Телегина это уже второй ребенок. У 25-летнего хоккеиста есть сын от гражданского брака Марк.
Свадьбу Иван и Пелагея сыграли 16 июня 2016 года. Влюбленные зарегистрировали отношения в Кутузовском ЗАГСе Москвы, а затем отправились на банкет в один из ресторанов на Рублевке. На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья.
Спортсмен коротко прокомментировал отношения с артисткой. "Свадьба с Пелагеей? Я не люблю разговаривать о своей личной жизни. Да, это был важный момент для меня, в том числе и психологически. Она меня взбодрила. Все стало намного лучше", – признался Телегин.
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