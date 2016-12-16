У Ильи Резника нет средств на оплату жилья

Глубочайший кризис вынуждает знаменитого поэта ходить с протянутой рукой. Другого выхода он не видит.

Кто бы мог подумать, что автор таких хитов Аллы Пугачевой, как "Маэстро", "Старинные часы", "Три счастливых дня" и "Делу – время" Илья Резник будет вынужден искать деньги на самое необходимое! "Все думают: раз хожу в белом костюме, значит, я миллионер. А мы за ноябрь еще за аренду дома не заплатили, находимся в глубочайшем кризисе", – вздыхает знаменитый поэт, которому шлягерами обязана вся российская эстрада.

А в преддверии Нового года Резник получил неприятное известие. Созданному им детскому коллективу "Маленькая страна", где бесплатно занимаются около сотни ребятишек из многодетных и малоимущих семей, было отказано в госфинансировании.

"Проект был оценен в пять миллионов рублей. Нам выделили 2,5, оставшуюся сумму нужно было найти у спонсоров. Я одолжил три миллиона у близкого друга, предоставил все документы и отчетности, что на реализацию проекта было израсходовано 5 700 000 рублей. А на сайте, где оценивали проект эксперты, была допущена грубейшая ошибка: там написали, что стоимость нашего проекта – 700 тысяч. Пять миллионов куда-то потеряли. И получилось, что нам дали 2,5 миллиона, мы освоили меньше трети. Значит, плохо работали. Мол, вы не освоили деньги, поэтому мы вам больше не дадим", – рассказал о неприятной, несправедливой ситуации поэт.

Но опускать руки он не намерен: "С ребятишками я каждую неделю занимаюсь техникой речи: они учат стихи и басни, выступают. В декабре мы выступаем в администрации президента на вечере, посвященном работникам ФСО, наши дети будут петь, читать стихи. И закрывать из-за денег ничего не станем. Родители не позволят. К нам же дети на занятия приезжают даже из Московской области. Я не могу этим родителям сказать, чтобы платили деньги. У меня просто язык не повернется. Как я могу объявить о том, что им придется платить? У них нет на это средств!"

Решение же, по мнению Резника, только одно. "Буду ходить с протянутой рукой, другого я не вижу. Искать тех, кто может обеспечить жизнь этого коллектива хотя бы на минимуме", – цитирует Резника газета "Мир новостей".

