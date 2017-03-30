Малышева сообщила о связи с Леоновым

Российской актрисе поставили страшный диагноз Запад выдвинул ультиматум Украине из-за "Евровидения" Епифанцев спрятался после скандала Дом-2

Самое читаемое

Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
Диана Шурыгина угодила в новый скандал
партнеры
Воскресенье 2 апреля
Лента новостей
14:57
В Подмосковье школьница выпала из окна во время селфи
14:19
Колумбийский футболист забил невероятный гол (видео)
14:04
На козырьке подъезда в Москве обнаружили тело женщины
13:49
Усэйна Болта застали в объятиях модели
13:16
Наследный принц Дубая вытащил застрявший в песке грузовик (видео)
13:11
В квартире в центре Москвы нашли три трупа
12:31
Медиафорум ОНФ представил "Генеральную уборку"
11:56
Взрыв "газели" уничтожил две машины в Москве (видео)
11:42
Смотритель храма насмерть забил 20 прихожан
10:54
Москвичей предупредили о надвигающемся шторме
10:47
Последние часы умершего от рака Евтушенко
10:19
США покрывают террористов в Ираке
01:41
Юрий Розум пригласил звезду проекта "Лучше всех!" на фестиваль "Звездный"
00:31
Березин о смерти Евтушенко: Мы до последнего надеялись на чудо
20:43
Три культовых стихотворения поэта Евтушенко
20:11
Поэт Евгений Евтушенко умер во сне
17:59
Самый короткий рейс в мире решили закрыть
17:41
Уборщик нелепо прервал прямой эфир (видео)
17:32
На Украине взорвали автомобиль "Дарта Вейдера"
17:09
В России начался весенний призыв
16:46
Клоуны оккупировали Дворцовую площадь в День дурака
16:22
На "злую" Тарасову набросились за критику Ковтуна
15:50
Эдгард Запашный уволил брата из цирка
15:41
У Курил произошло землетрясение
14:48
"Принц" на коне сделал предложение москвичке (видео)
14:25
В Чечне поймали участника нападения на часть Росгвардии
13:59
СПЧ: дети – не стройматериал для баррикад
13:57
Васильевой вернули арестованные миллионы
13:09
Как помочь глазам
12:59
Дина Гарипова познакомилась с Хрюшей
12:40
На юго-западе Москвы случилась массовая авария
12:35
Виновником скандала Тарасова со сборной оказался автодилер
12:13
В Петербурге водитель сбил трех пешеходов
12:01
Cмешные и страшные истории про зубы
11:50
На севере Москвы на мужчину набросились с ножом
11:42
МИД в День дурака высмеял истерики Запада
11:30
Dni.Ru завоевывает рынок интернет-СМИ
11:11
Трамп оконфузился на церемонии в Белом доме (видео)
10:55
Ноутбуки на животе опасны для здоровья
10:34
Украинские боты стоят за призывом выйти на Красную площадь
10:27
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
10:13
Чемпионке Медведевой мешали тараканы
10:02
Вместо Самойловой на "Евровидение" послали Шурыгину
23:20
Сколько депутаты тратят на благотворительность
22:06
Лидер A'STUDIO открывает новые имена в музыке
22:00
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд
21:52
Голый житель Тольятти выжил после падения с балкона (видео)
21:46
Mercedes протаранил семь машин в Подмосковье
21:34
Странное откровение хоккеиста Радулова
21:31
Мужчина попал под поезд в Москве
21:17
Савченко предсказала Порошенко страшную судьбу
21:14
Высоцкая показала повзрослевшего сына
21:13
Женщина сняла падение горничной из окна вместо помощи
21:05
Почему женщины соглашаются на беспорядочный секс
20:58
Ограбление со стрельбой произошло в центре Москвы
20:52
Евгений Евтушенко госпитализирован в тяжелом состоянии
20:39
Московская полиция предупредила о несанкционированных акциях 2 апреля
20:27
Трогательная история дружбы суслика и овчарки
20:21
Пассажиры пожаловались на сбой в работе метро Москвы
20:20
У Заворотнюк с огромными долгами появился шанс
20:08
В столице эвакуирован торговый центр
19:51
Извращенец приставал к ребенку в метро Москвы
19:48
Украина отшила Запад с "Евровидением"
19:21
Мечтавшую стать моделью пермячку превратили в путану
19:20
Лебедеву запретили ездить на Украину
19:13
В Петербурге сожгли 150 килограммов запрещенных продуктов
19:08
За штурвал "Федерации" посадят робота Федора
18:52
Как изменилась 44-летняя Бутырская из-за беременности
18:42
Honda научили заводиться с помощью смеха
18:39
Руководство ЕС намерено поддержать развал США
18:22
В Москве выбрали красивых и талантливых детей
18:16
Тарасова привела себя в пример Плющенко
18:15
Почему россиянам не хватает жилья
18:12
Тайную комнату в центре Москвы сняли на видео
17:42
Украинцам посоветовали забыть о гордости
17:41
Юлия Самойлова раскрыла секрет попадания на "Евровидение"
17:39
Сбежавший из России миллиардер купил королевский замок в Шотландии
17:25
Захарова похвасталась подарком главы МИД Сербии
17:23
Министр поспорила с Цискаридзе
17:21
Валерия ошарашена тяжелой болезнью Кузьмина
17:20
Президент Армении показал зубы главе Азербайджана
16:48
Россиян предупредили о смертельно опасной эпидемии
16:46
Эрдогану предсказали судьбу Януковича
16:43
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
16:31
В центре Нью-Йорка прогремел взрыв (видео)
16:13
Медведев отчитался о доходах
16:10
У Рудковской сдали нервы после ухода Плющенко
16:00
В Германии признали Крым российским
16:00
В Северодвинске спустили на воду "Казань"
15:59
Основатели "Юлмарта" попали под статью
15:49
Полицейские спасли стаю утят (видео)
15:36
Карьера Плющенко: от борьбы с Ягудиным до шурупов в спине
15:25
Путан уравняли с боксерами и солдатами
15:08
Лена Летучая оставила Россию
15:06
Известная модель найдена мертвой
15:04
Руководство Bombardier выписало себе многомиллионные премии
14:52
Что скрывает тайная комната в центре Москвы
14:51
ЦИК не будет рассматривать отмену муниципального фильтра
14:49
На станции Фили под колесами поезда погиб мужчина
14:45
Располневшая Ирина Шейк потеряла свою красоту
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вместо Самойловой на "Евровидение" послали Шурыгину
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Московская полиция предупредила о несанкционированных акциях 2 апреля
У Рудковской сдали нервы после ухода Плющенко
Украина отшила Запад с "Евровидением"
Киев сделал новое заявление по "Евровидению"
Шоу-бизнес

Малышева сообщила о связи с Леоновым

Елена Малышева. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya
Главный телеврач страны пристала к легендарному космонавту. Но получила отказ.
прочитано 5332 раза

На премьеру фильма "Время первых" Елена Малышева пришла с сыном. Стоило ведущей программы "Здоровье" увидеть среди гостей космонавта Алексея Леонова, как она кинулась к нему: "Алексей Архипович, хочу вас познакомить со своим младшим, Василием, показать ему живую легенду, так сказать". Космонавт, привыкший к похвалам и восторгам, был сдержан в проявлении радости от знакомства с отпрыском телеведущей.

ПО ТЕМЕ

Космонавт Алексей Леонов: У меня теперь две жены

Елена Малышева проверяется на рак

 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Но та, как убедились Dni.Ru, не унималась и решила, раз уж есть такая возможность, затащить Леонова к себе в программу: "Алексей Архипович, родненький, приходите к нам 9 апреля на съемки "Здоровья". "Меня не будет", – отрезал Леонов. "А где вы будет? Когда вам удобно?" – наседала Малышева. "На Луну улечу", – отшутился космонавт и отвернулся.

Но ведущая решила дожать его. Леонов общался с журналистами, когда у него загудел мобильный телефон. "Звонили из программы "Здоровье", приглашали на эфир, совсем уже!.." – возмущенно пояснил космонавт после короткого ответа на звонок.

А сама Малышева в это время в сторонке давала интервью о Леонове. "Мы давно с ним связаны, чем я очень горжусь, – заверила телеведущая. – Во-первых, оба из Кемеровской области, во-вторых, моя мама – ровесница Алексея Архиповича. И я бесконечно счастлива, что знакома с человеком, до уровня которого нам никогда не добраться". Рассказала она и о том, как отсутствие земного притяжения с медицинской точки зрения влияет на человеческий организм: "Мы созданы жить в невесомости! Но перед тем как лететь в космос, мы вас обязательно обследуем!" 

Автор: Иван Губкин30 марта 2017, 14:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

567

комментарии

Политика

МИД в День дурака высмеял истерики Запада
Трамп оконфузился на церемонии в Белом доме (видео)
Сколько депутаты тратят на благотворительность
Руководство ЕС намерено поддержать развал США

Шоу-бизнес

61-летняя Лариса Удовиченко показала голые ноги
Пухлая Семенович возмутила своим видом
У Бузовой нашли богатого любовника
Больного Кузьмина срочно направили на обследование

Проишествия

Известная модель найдена мертвой
Женщина сняла падение горничной из окна вместо помощи
Мухи отложили личинки под кожей британки
Москвич задушил дедушку-ветерана ВОВ из-за квартиры

Lifestyle

Березин о смерти Евтушенко: Мы до последнего надеялись на чудо
Дина Гарипова познакомилась с Хрюшей
Тайную комнату в центре Москвы сняли на видео
Министр поспорила с Цискаридзе
Шоу-бизнес

Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова

Популярный актер обращался за помощью к ясновидящему

Шоу-бизнес

Стилист превратил 67-летнюю Пугачеву в дерзкую девчонку

Теперь певица выглядит "секси-пекси"
Lifestyle

Последние часы умершего от рака Евтушенко

Об обстоятельствах смерти легендарного литератора рассказали его друг и сын
Происшествия

Смотритель храма насмерть забил 20 прихожан

Страшный обряд психически нездоровый служитель провел в пакистанской провинции Пенджаб

Гороскоп

Dni.Ru завоевывает рынок интернет-СМИ
Кто стоит за Чубайсом
Правильное питание по знакам Зодиака
Светличной угрожает серьезный недуг

Фоторепортажи

Клоуны оккупировали Дворцовую площадь в День дурака
Лидер A'STUDIO открывает новые имена в музыке
В Москве выбрали красивых и талантливых детей
Красивые девушки в одних купальниках вышли на снег

Спорт

На "злую" Тарасову набросились за критику Ковтуна
Виновником скандала Тарасова со сборной оказался автодилер
Чемпионке Медведевой мешали тараканы
Странное откровение хоккеиста Радулова

Регионы

Мечтавшую стать моделью пермячку превратили в путану
Власти Петербурга обещают еще семь лет зловония
Девочка обокрала мебельный магазин в Туле
Подробности смертельной аварии у аэропорта Домодедово
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru