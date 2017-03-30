Малышева сообщила о связи с Леоновым

Главный телеврач страны пристала к легендарному космонавту. Но получила отказ.

На премьеру фильма "Время первых" Елена Малышева пришла с сыном. Стоило ведущей программы "Здоровье" увидеть среди гостей космонавта Алексея Леонова, как она кинулась к нему: "Алексей Архипович, хочу вас познакомить со своим младшим, Василием, показать ему живую легенду, так сказать". Космонавт, привыкший к похвалам и восторгам, был сдержан в проявлении радости от знакомства с отпрыском телеведущей.

Но та, как убедились Dni.Ru, не унималась и решила, раз уж есть такая возможность, затащить Леонова к себе в программу: "Алексей Архипович, родненький, приходите к нам 9 апреля на съемки "Здоровья". "Меня не будет", – отрезал Леонов. "А где вы будет? Когда вам удобно?" – наседала Малышева. "На Луну улечу", – отшутился космонавт и отвернулся.

Но ведущая решила дожать его. Леонов общался с журналистами, когда у него загудел мобильный телефон. "Звонили из программы "Здоровье", приглашали на эфир, совсем уже!.." – возмущенно пояснил космонавт после короткого ответа на звонок.

А сама Малышева в это время в сторонке давала интервью о Леонове. "Мы давно с ним связаны, чем я очень горжусь, – заверила телеведущая. – Во-первых, оба из Кемеровской области, во-вторых, моя мама – ровесница Алексея Архиповича. И я бесконечно счастлива, что знакома с человеком, до уровня которого нам никогда не добраться". Рассказала она и о том, как отсутствие земного притяжения с медицинской точки зрения влияет на человеческий организм: "Мы созданы жить в невесомости! Но перед тем как лететь в космос, мы вас обязательно обследуем!"