Растрепанную Климову без макияжа назвали ведьмой

Актриса Екатерина Климова опубликовала в микроблоге фото, на котором запечатлена без макияжа и с растрепанными волосами. "Ведьма до грима", – подписала она снимок.

"Хорошенькая такая ведьмочка", "Красивая ведьма", – согласились подписчики. "Выглядите как довольная женщина после секса", – добавили другие.

Фото опубликовано Ekaterina Klimova (@klimovagram) Дек 15 2016 в 11:03 PST

Особо преданные фанаты вспомнили сериал с участием своей любимицы. "Катюша, вы прекрасны! Только что снова смотрел "Распутина". Спасибо! Вы огонек!", "Катя, Вы так великолепны в "Распутине"– можно сказать, из-за вас еще раз смотрела... Счастья вам – и личного, и творческого!" – восхищались поклонники.

Как писали Dni.Ru, Екатерина не всегда была довольна собственной внешностью. В юности, к примеру, ей хотелось иметь пышные формы и размер груди не совсем устраивал девушку. Катя объедалась грецкими орехами – кто-то ей сказал, что после них грудь будет расти как на дрожжах. "Параметры росли (я и сама росла), но не очень убедительно", – признавалась актриса.

Фото опубликовано Ekaterina Klimova (@klimovagram) Июн 10 2016 в 4:02 PDT

К счастью, позже она научилась принимать себя такой, какая есть. "Вскоре же выяснилось, что быть худой – это очень круто, а орешки мешками и плюшки со сметаной начинают "работать" после 35 лет и совсем не в области груди, – продолжила Екатерина. – Кстати, грецкие орехи до сих пор на дух не переношу".

