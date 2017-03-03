Отказавшаяся от любимого Васильева не жалеет себя

Татьяна Васильева дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о том, от чего отказалась в своей жизни, и почему не жалеет себя.

На днях Татьяна Васильтева отметила круглую дату. Прославленной артистке исполнилось 70 лет. В юбилей принято подводить некоторые итоги, осмысливать прожитые годы. Васильева не стала исключением. По признанию Татьяны. сейчас она испытывает чувство неудовлетворенности.

"Очень многое хочется сделать, многое успеть, а время бежит. И оно заполнено бесконечной работой. Потому что выбирая между "работать" или "не работать", я всегда предпочитаю первое. От многого приходится отказываться — от того, что я когда-то любила, без чего не представляла своей жизни. Я редко бываю в театрах — за исключением спектаклей, которые уж совсем нельзя не посмотреть. В кино вообще не хожу. Стала намного меньше читать, потому что постоянно довлеет необходимость учить текст новой роли. И если появляется свободная неделя, я прежде всего беру в руки книгу, которую подыскала на эти счастливые дни, и уезжаю – чаще всего к морю", – рассказала актриса.

Однако Татьяна отметила, что не из тех актеров, кто пишет о себе книги, делится воспоминаниями. Мемуары не для нее, потому что она не любит артистов, которые рассказывают о себе "всерьез" и "тем более пишут".

Несмотря на преклонные годы, Васильева находится в прекрасной форме. Она правильно питается, регулярно занимается спортом. "Это очень тяжело: выйти утром из самолета и через два часа пойти на тренировку. После самолета, как правило, ложатся отдыхать. Иной раз, когда я поднимаю штангу, даже страшно бывает: а вдруг сейчас что-то случится, вдруг я последний раз ее подниму? Но я поднимаю. Я должна – и все. Если этого не сделаю, то не смогу бегать по сцене или быстро подняться по ступенькам. Я вообще не жалею себя. Если начну делать это (а бывает даже, что могу слезу пустить), то все – пиши пропало. Нужно научиться не жалеть себя. Не звонить кому-то, когда тяжело, не бежать, не просить, не жаловаться. Когда научишься не жаловаться, гораздо легче становится", – цитирует Татьяну Васильеву газета "Известия".

Однако популярная актриса не стала скрывать, что когда совсем сложно, ей есть на кого положиться. "На Бога", – коротко сообщила она.