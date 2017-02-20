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Шоу-бизнес

Меньшов раскрыл семейные тайны Алентовой

Владимир Меньшов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Знаменитый режиссер Владимир Меньшов сделал супруге, актрисе Вере Алентовой сюрприз перед ее 70-летним юбилеем. Он признался в своих чувствах, рассказав, за что так любит ее.
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Прожив с любимой 53 года, Меньшов отмечает, что в любви – человек строгий. Дело в том, что к людям, которых любит, Алентова предъявляет высокие требования.

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"Она предъявляет к своему любимому, любимой (это касается и детей, и внуков, Юли и меня) очень завышенные требования. И очень огорчается, когда человек этим требованиям не соответствует", – цитирует режиссера сайт "Московский комсомолец". И тут же признается, что и сам далеко не дипломатичен в отношениях.  

"У нас самая большая дипломатка в нашей семье Юля. А мы с Верой бескомпромиссны. Поэтому нервов еще чертова уйма тратится на многие вещи. Но, с другой стороны, когда мы друг друга хвалим, то это тоже без второго плана, можно быть уверенным, что это действительно получилось", – говорит Меньшов. Он признает, что много сил у жены отнимает работа, в которой она относится к себе очень требовательно.

По поводу красоты и стройности своей супруги режиссер сказал, что Алентова придерживается определенной диеты. В ее рационе, как правило, преобладают овощи и фрукты, которые она сама себе покупает. Себе еду Меньшов готовит сам. Говорит – так сложилось.

"У Веры золотые руки, она прекрасно шьет, вяжет, заплаты ставит, штопает, если нужно. Носки штопает… А кулинар она нулевой. У нее действительно руки из того места, какого положено расти, – из плеч, а не как у меня. Это она от мамы", – делится Меньшов. В семье строго распределены обязанности: на муже лежат продовольственные магазины и питание, а на жене – промтовары и одежда.

По части отдыха супруги тоже не всегда совпадают. "Для нее отдых — это море, и сидеть на море под тентом, под зонтиком, и смотреть вдаль", - рассказывает о жене Меньшов. Ему же на отдыхе необходимо больше впечатлений и движения.

Правда, в семье в последние десять лет появилась дача, где супруги с удовольствием проводят время. "Там необычайно хорошо, тихо, спокойно. За окнами сейчас заснеженные деревья, весной они начнут распускаться… Цветы… Изумительно! Там можно жить долго и спокойно… Изумительно проводим время", - говорит Меньшов.

Он признается, что несмотря на всю разность характеров, непонимания в семье не было. "Конечно, мы очень разные люди, но в главном у нас сходство большое. Во-первых, профессиональный интерес к одному и тому же. Во-вторых, вкусы сходятся. У нас одинаковая оценка юмора", – отмечает режиссер.

С высоты прожитых вместе лет Меньшов говорит, что они друг друга многому научили. "Прежде всего я в ней ценил, ценю и буду ценить породу: она породистый человек. Она своим присутствием остановит любую пошлую сцену, любое нарушение вкуса. Одним взглядом, поведением", – делится режиссер. И заключает: "Я хочу сказать ей только одно слово: будь!".

Автор: Людмила Фоканова20 февраля 2017, 22:00
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