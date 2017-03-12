Внук Пугачевой сделал предложение возлюбленной
Это знаменательное событие Пресняков назвал не иначе, как один из самых важных моментов в жизни. О том, как это произошло, музыкант рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.
Судить о том, что Пресняков сделал предложение своей девушке, можно по подписи к одной из фотографий, пишет Starhit. "Скоро мой первый эпизод влога, а во втором выпуске случился один из самых важных моментов в моей жизни", – написал он, сопроводив сообщение картинкой кольца с огромным бриллиантом. Поклонники творчества Преснякова были в восторге от этой новости.
"Какой Вы приятный. С хорошей стороны завидую Вашей девушке!!! Очень красивая пара, счастья и любви", – пишет один из пользователей социальной сети. Фотографию оценили порядка пяти тысяч человек.
Напомним, Пресняков и Краснова встречаются уже около трех лет. Слухи о том, что пара вскоре поженятся, начали ходить вскоре после того, как пара в первый раз появилась вместе на публике.
Звездные родственники Преснякова были очарованы Красновой. Примечательно, что девушка на шесть лет моложе внука Пугачевой – ей только недавно исполнилось 20 лет.
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