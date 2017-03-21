Иеромонах Фотий спел в Кремле в Великий пост

Священнослужитель рассказал о жизни после "Голоса". В монастыре его благословили на дела мирские.

Иеромонах Фотий – единственный священнослужитель России, которому удалось прославиться благодаря телевизионному проекту. У насельника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, регента монастырского хора, после триумфа в четвертом сезоне шоу "Голос" началась новая жизнь. Например, монах, имеющий сан священника, специально приехал из Калужской области, чтобы выступить в Кремле, на концерте по случаю пятилетия телепроекта. Правда, держался в стороне, селфи не делал, в разговоры не вступал и знакомств не заводил.

"Отец Фотий, Великий пост в разгаре, а вы, духовное лицо, в мирских развлекательных мероприятиях участвуете. Как же так?" – попытался разговорить иеромонаха корреспондент Dni.Ru. Тот держался достойно: "В совмещении духовного и мирского заключается гармония, а что может быть важнее для человека?! Находясь здесь, на концерте в Кремле, я не ем мясо, не напиваюсь. Пришел для того, чтобы исполнить арию Ленского – вовсе не увеселительное произведение. Поэтому, что сейчас идет постное время, моему выступлению не мешает. Да и вообще для меня выход на сцену никогда не был развлечением, я хотел каждым своим выступлением достучаться до людских сердец".

Он признался, что иногда пересматривает выпуски "Голоса", в которых участвовал: "Правда, мне не все нравится, потому что я тогда был еще неопытный, а сейчас позади десятки концертов. Но я не звезда шоу-бизнеса – не записываю клипы, меня не приглашают в разного рода странные передачи типа "Точь-в-точь", потому что я человек церкви".

"Отец Фотий, говорили, что вы в этом году могли поехать на "Евровидение". Согласились бы, поступи такое предложение?" – поинтересовались у поющего батюшки Dni.Ru. "Про меня много слухов ходит, но я на них не реагирую и не обижаюсь, – смиренно ответил иеромонах. – Что же касается "Евровидения", то нет, я бы отказался в любом случае". Прокомментировал победитель "Голоса" и слухи о том, что прием по случаю открытия конкурса европейской песни устроители собирались проводить в Киево-Печерской лавре, где покоятся мощи святых праведников. "Это украинцы, у них свои причуды", – справедливо заметил в ответ Фотий.