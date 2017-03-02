Певец Влад Топалов подал на развод

Канделаки о Шаповалове: Такое состояние убивает Боня изменила внешность Дети Анисиной сделали выбор Дане Борисовой утерли нос Дом-2

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Ради кого Гузеева оставила мужа
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Мама Фриске сильно похорошела
партнеры
Воскресенье 5 марта
Лента новостей
16:32
В Москве на стройке МВД погиб рабочий
15:53
В Москве загорелся жилой дом
15:25
Модники московского метро
15:00
Названа дата встречи Путина с Нетаньяху
14:39
В центре Москвы в жилом доме взорвался газ
14:26
В Кирове упавший с крыши снег убил женщину
14:20
В Дагестане уничтожили банду боевиков "ИГ"
12:56
Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)
12:33
Новым пресс-секретарем Госдепа США станет журналистка
12:26
В Петербурге неизвестные обокрали церковь
11:46
Известной актрисе стало плохо на съемках в Москве
11:32
Нигерийские пираты освободили российских моряков
11:02
На севере Петербурга велосипедист погиб в ДТП
10:58
Несколько семей заблокированы в горящем доме в Москве
10:55
Захарова пошутила с Ургантом про очки Лаврова
10:28
Из Дианы Шурыгиной сделают милого ребенка
10:15
Украина заблокировала железную дорогу из России
10:03
Солист Bad Boys Blue разбился под Томском
18:20
В Зеленограде из окна многоэтажки выпал подросток
18:09
Две сестры зверски убили семью из четырех человек
18:07
Секрет президента Путина
17:41
В московском бассейне травмирован ребенок
17:33
Москва подняла цены на газ для погрязшего в долгах Минска
16:38
В столичном метро откроются три новые станции
16:25
Борис Джонсон приедет в Москву
15:35
В Москве у здания ФСБ задержали лихача на Rolls-Royce
15:25
Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
14:44
Трамп срывает важную сделку с Россией
14:17
На востоке Москвы глыба льда рухнула на голову прохожего
14:08
Кто виноват в закрытии "Прожекторперисхилтон"
13:24
В Москве в элитном кадетском корпусе избили мальчика
13:13
Питбуль напал на топившую собственных сыновей женщину
12:47
В Зеленограде в ходе ссоры прострелили бедро мужчине
12:33
Беременная Алия Мустафина сильно располнела
12:03
Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко
11:26
Страдавшая от неразделенной любви женщина выпала из окна в столице
11:15
Пенсионер пригрозил взорвать жилой дом на севере Москвы
11:07
Украина винит Россию в блокаде Донбасса
11:02
На каких автомобилях ездил император Николай II
10:38
При пожаре на западе Москвы пострадали четыре человека
10:24
Пятилетка Путина: успехи президента и гордость россиян
09:53
Почему женщины отказывают мужчинам в сексе
09:41
В аварии на МКАД погиб байкер
22:16
Трамп наябедничал на лидера демократов из-за фото с Путиным
21:56
Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке
21:43
Петербуржец отказался платить алименты некрещеной дочери
21:29
Зачем Лукашенко хочет переписать историю
21:25
Грунтовые воды прорвались в метро через розетку (видео)
21:16
Заключенные подготовили Деду Морозу двухметровых подарок
21:12
Худеющего российского бойца экстренно доставили в больницу
20:44
Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"
20:37
За зданием бывшего приюта откопали останки 800 детей
20:34
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
20:33
В московском метро произошел сбой из-за пассажира
20:25
Мертвый японец полгода пролежал под шестью тоннами порножурналов
20:02
Порошенко стал президентом поневоле
19:46
Пятилетняя девочка упала с эскалатора в торговом центре (видео)
19:27
Ирландец вылез из гроба после общения с алкоголиками
19:26
Как правильно купить букет на 8 марта
19:20
Водителя с дуршлагом на голове разыскивают приставы
19:07
"Желанный" российский посол свел с ума американцев
18:59
От отравления курицей и картошкой фри погиб годовалый ребенок
18:53
Кого из звезд сгубили наркотики
18:44
Мэр бросился в воду спасать дайвера (видео)
18:33
Мужчина с гранатой захватил заложников в центре Москвы
18:03
Шурыгина сделала неожиданное заявление
17:57
Мельдоний могут исключить из списка запрещенных препаратов
17:56
Серийного насильника поймали в Петербурге
17:37
Мечтавшая о подиуме россиянка сильно пожалела о пластике
17:11
Российский генерал потерял обе ноги в Сирии
17:01
В России боевых роботов ограничат правилами
16:51
Западных пользователей рассмешил "человек-мазут" из России (видео)
16:51
Бородина и Темникова погуляли на девичнике Крутого
16:34
Володин надеется на победу здоровых сил на выборах в Армении
16:26
В Нью-Йорке загорелся отель Трампа
16:19
Дроздов разоблачил танцующих индюшек
16:15
Тайная аренда Абрамовича и Жуковой
16:15
Джигурде поставили неожиданный диагноз
16:10
Извращенец месяц преследовал школьника в метро
16:03
Как отнимают бизнес рейдеры нового поколения
15:48
Кончаловский сообщил о потере Маши
15:44
Группа "Стрелки" лишилась солистки
15:40
Киев утратил последнюю связь с Донбассом
15:33
Разведчики НАТО попались у границ Калининграда
15:31
Володин отметил динамичное развитие отношений с Арменией
15:25
Беглеца Вороненкова ищут всем миром
15:11
Разъяренные киевские путаны пришли маршем к Порошенко
15:04
Изменившую внешность Ротару назвали шикарной
15:00
85-летняя бабушка год планировала ограбление в супермаркете
14:56
Раскрыт новый способ кражи денег с пластиковых карт
14:55
Индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки (видео)
14:52
В Зауралье подрались водители автобусов (видео)
14:45
Лобода рассказала о причинах разрыва с возлюбленным
14:34
Володин призвал укреплять межпарламентские связи с Арменией
14:22
Ученые создали умный презерватив
14:16
Квесты, велотуры и гастро-сеты в Крыму
14:11
Жена о Караченцове: Он хохочет и хулиганит
14:04
Мужчина выжил после двух ударов током и падения с 30-метровой высоты
13:58
Дизайнер Яна Недзвецкая устроила девичник
13:56
Володин обсудил в Армении Карабах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
Шурыгина сделала неожиданное заявление
Фадеев заплакал из-за жестокости Познера
Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко
Изменившую внешность Ротару назвали шикарной
Как "советский Ален Делон" ломал жизни своим жертвам
Шоу-бизнес

Певец Влад Топалов подал на развод

Влад Топалов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певец Влад Топалов подал на развод с женой Ксенией. Скоро супруги станут свободными людьми.
прочитано 23132 раза

Недавно 31-летний Влад Топалов и 28-летняя дочь состоятельного российского бизнесмена Павла Данилина Ксения подали на развод. В настоящее время супруги ждут, когда смогут получить все необходимые документы. Как рассказали журналистам в близком окружении Ксении и Влада, они уже давно не живут вместе. Когда супруги поняли, что их чувства начали угасать, Топаловы решили пожить раздельно, однако потом решили оформить развод, передает Life.ru.

ПО ТЕМЕ

Топалов похоронил друга

Жена Топалова обеспокоила анорексичным видом

Трогательное фото Топалова с женой

Особо внимательные журналисты приметили перемены в личной жизни супружеской пары еще несколько недель назад, когда Влад и Ксения вдруг перестали носить обручальные кольца, а Данилина еще недавно на своей страничке в популярной социальной сети Instagram сменила ник. Если раньше она носила двойную фамилию, то сейчас осталась лишь с девичьей.

Напомним, Влад женился на Ксении в сентябре 2015 года. Топалов и его невеста не захотели распространяться о свадьбе, поэтому на торжество пригласили только самых близких друзей и родственников. Однако данное событие не удалось сохранить в тайне. Ушлые папарацци умудрились застать влюбленных в Кутузовском ЗАГСе.

Публикация от @danilinakss

Ранее Dni.ru писали, что исполнитель сделал предложение руки и сердца своей избраннице в начале июня 2015 года. Тогда же репортеры выяснили, что будущая жена Топалова является дочкой предпринимателя. Она с детства привыкла к роскоши и большую часть своей жизни проводит на заграничных курортах. Однако эффектная блондинка, в отличие от многих светских львиц, не любит афишировать свое положение и хвастаться атрибутами сладкой жизни.

Автор: Наталья Аряева2 марта 2017, 15:53

комментарии

Политика

Секрет президента Путина
Трамп срывает важную сделку с Россией
Зачем Лукашенко хочет переписать историю
Сербские депутаты оглушили Могерини "российским свистом"

Шоу-бизнес

В Сети рассекретили роман Тарасова и Костенко
Красотку Собчак похвалили на фоне "трупа невесты"
Что известно о юном фаворите Волочковой
Ольга Бузова: Когда же закончатся испытания судьбой?!

Проишествия

Москвичка бросилась из окна во время пожара
Питбуль напал на топившую собственных сыновей женщину
Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке
Российский генерал потерял обе ноги в Сирии

Lifestyle

Кто виноват в закрытии "Прожекторперисхилтон"
Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко
Кого из звезд сгубили наркотики
Главные события Москвы с 3 по 9 марта 2017 года
Шоу-бизнес

Красотку Собчак похвалили на фоне "трупа невесты"

Зведа сфотографировалась с самой страшной моделью на вечеренке
Lifestyle

Известной актрисе стало плохо на съемках в Москве

Девушке оказали первую медицинскую помощь
Шоу-бизнес

В Сети рассекретили роман Тарасова и Костенко

Пользователи подвергли анализу поведение модели в интернете
Спорт

Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)

Гол Кучерова признали вечным хитом YouTube

Гороскоп

Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Любовный гороскоп на март 2017 года

Фоторепортажи

На каких автомобилях ездил император Николай II
Бородина и Темникова погуляли на девичнике Крутого
Престарелые модели вышли на подиум
Многодетная мать посмеялась над Водяновой и Лопес

Спорт

Беременная Алия Мустафина сильно располнела
Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)
Худеющего российского бойца экстренно доставили в больницу
WADA и МОК сцепились из-за России

Регионы

Две сестры зверски убили семью из четырех человек
Мечтавшая о подиуме россиянка сильно пожалела о пластике
85-летняя бабушка год планировала ограбление в супермаркете
Пятилетняя девочка упала с эскалатора в торговом центре (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru