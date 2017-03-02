Певец Влад Топалов подал на развод с женой Ксенией. Скоро супруги станут свободными людьми.

Недавно 31-летний Влад Топалов и 28-летняя дочь состоятельного российского бизнесмена Павла Данилина Ксения подали на развод. В настоящее время супруги ждут, когда смогут получить все необходимые документы. Как рассказали журналистам в близком окружении Ксении и Влада, они уже давно не живут вместе. Когда супруги поняли, что их чувства начали угасать, Топаловы решили пожить раздельно, однако потом решили оформить развод, передает Life.ru.

Особо внимательные журналисты приметили перемены в личной жизни супружеской пары еще несколько недель назад, когда Влад и Ксения вдруг перестали носить обручальные кольца, а Данилина еще недавно на своей страничке в популярной социальной сети Instagram сменила ник. Если раньше она носила двойную фамилию, то сейчас осталась лишь с девичьей.

Напомним, Влад женился на Ксении в сентябре 2015 года. Топалов и его невеста не захотели распространяться о свадьбе, поэтому на торжество пригласили только самых близких друзей и родственников. Однако данное событие не удалось сохранить в тайне. Ушлые папарацци умудрились застать влюбленных в Кутузовском ЗАГСе.

Публикация от @danilinakss Фев 12 2017 в 10:57 PST

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) Янв 26 2017 в 8:43 PST

Ранее Dni.ru писали, что исполнитель сделал предложение руки и сердца своей избраннице в начале июня 2015 года. Тогда же репортеры выяснили, что будущая жена Топалова является дочкой предпринимателя. Она с детства привыкла к роскоши и большую часть своей жизни проводит на заграничных курортах. Однако эффектная блондинка, в отличие от многих светских львиц, не любит афишировать свое положение и хвастаться атрибутами сладкой жизни.