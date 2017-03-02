Бородина назвала Шурыгину ненормальной

Страсти вокруг 17-летней Дианы Шурыгиной, которая якобы стала жертвой изнасилования, продолжают кипеть. Не осталась в стороне от скандала и ведущая популярного шоу "Дом-2" Ксения Бородина, которая назвала Шурыгину ненормальной.

17-летняя жительница Ульяновска Диана Шурыгина получила известность после выхода в эфир программы "Пусть говорят". Девушка утверждала, что стала жертвой изнасилования. Во время передачи Диана вела себя довольно странно: она то плакала, то смеялась, оскорбляла других участников передачи. Столь скандальное поведение жертвы изнасилования, кем позиционирует себя Шурыгина, немедленно привлекло к себе внимание общественности.

Публика разделилась на два лагеря: тех, кто встал на защиту девушки, и тех, кто не поверил словам Дианы. К последним присоединилась ведущая передачи "Дом-2" Ксения Бородина. Свое мнение о Диане Шурыгиной Ксения высказала четко и недвусмысленно, назвав ее ненормальной, и заявила, что та ведет себя "отвратительно".

"Я думаю, что она ненормальная, если честно. Девочка, которая таким образом пиарится на всю страну – это просто отвратительно. Мне стыдно за ее родителей. Зачем идти пиариться с этой темой куда-либо? Когда с людьми такое случается, они себя так не ведут", – цитирует Бородину "Телепрограмма".

К слову, общественность прочит Диане Шурыгиной славу телезвезды после разгоревшегося скандала. А некоторые и вовсе советуют девушке пойти на "Дом-2". Один из самых известных участников реалити-шоу Степан Меньщиков высказал свое мнение по этому поводу. На вопрос, сможет ли Диана сделать карьеру звезды реалити-шоу, Меньщиков отреагировал достаточно эмоционально. "Эту... еще на "Дом-2"?! Что она там устроит? Вообще, есть очень много людей, за которыми тянется нехороший шлейф. Помните Миледи из "Трех мушкетеров"? Женщина с ангельской внешностью – а сколько людей из-за нее пострадало. Здесь похожая ситуация: парень сидит, у него сломана жизнь, не факт, что с таким прошлым устроится куда-то в приличное место. Но что действительно произошло между ними, никто сказать не может".

Меньщиков прокомментировал суть популярность Шурыгиной – ее возможное изнасилование. "Я не знаю эту историю, могу лишь предполагать. За все в этой жизни нам приходится платить. Если она действительно такая коварная, что сначала согласилась на близость с молодым человеком, а затем заявила, что этого не хотела, ей за это воздастся", – уверенно сказал Степан корреспонденту Dni.Ru.