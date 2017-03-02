Известный ведущий о причине расставания с Сотниковой

Телеведущий Александр Молочко приоткрыл завесу тайны над своими отношениями с фигуристкой Аделиной Сотниковой и причиной их разрыва. По словам популярного телеведущего, всему виной его профессия.

Александр Молочко ведет передачу "Магаззино" – аналог программы Елены Летучей "Ревизорро", однако Молочко проводит инспекции по различным торговым точкам. Кроме этого 22-летний телеведущий известен еще благодаря роману с фигуристкой Аделиной Сотниковой. Но их отношения долго не продлились. Лишь сейчас Молочко рассказал о романе. По словам Александра, его популярность внесла серьезные коррективы в его жизнь (и личную тоже).

"Это палка о двух концах. Если бы не моя профессия, я бы, к сожалению, не познакомился с Аделиной, навряд ли мы бы встретились. С другой стороны, если бы не моя профессия, то мы, вероятно, и не расстались бы. Сложно находиться у всех на виду. Потому что навряд ли все будут обсуждать сантехника Михаила, хотя он тоже может быть профессионалом своего дела", – отметил Молочко.

После разрыва с Аделиной Сотниковой ведущему приписывали роман с некой моделью, с которой тот якобы познакомился в Грузии. По словам Александра Молочко, сейчас он свободен, но его сердце занято. "Был роман, но, к сожалению, он подошел к концу. Сейчас мое сердце принадлежит другой девушке. Я думаю, все знают кому. Надеюсь, что и Аделина тоже об этом знает. У нас с ней все еще впереди, я ей не раз говорил об этом. Наверное, это были такие отношения, которые будет очень трудно забыть и пережить. И, может быть, они когда-нибудь продолжатся", – цитирует Александра Молочко "Телепрограмма".

Публикация от Adelina Sotnikova 1️⃣4️⃣⛸ (@adelinasotnikova_2014) Фев 10 2017 в 3:51 PST

Отметим, что сама Аделина Сотникова никогда не комментировала отношения с ведущим. Лишь недавно в интервью фигуристка призналась, что у нее был неудачный роман с мужчиной, который не происходил из мира спорта. "Он не понимал специфику моей жизни, поэтому ему постоянно не хватало внимания. Это стало проблемой, и мы расстались", – объяснила Аделина.

Публикация от Adelina Sotnikova 1️⃣4️⃣⛸ (@adelinasotnikova_2014) Фев 20 2017 в 9:24 PST

С тех пор Сотникова пришла к выводу, что ей следует искать избранника в спорте. "Я пришла к выводу, что идеальный вариант для меня – парень-спортсмен. Когда люди заняты в одной сфере и понимают ее специфику, исключено недопонимание. Мы оба будем знать, как важно постоянно идти к цели и не нарушать режим. Так проще поддерживать друг друга", – уверена фигуристка.

