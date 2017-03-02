Муж Ксении Собчак: Да, я тряпка
Актер Максим Виторган стремительно худеет. "Я не заставлю его, он как-то сам на фоне моей беременности решил быть на противоходе – я становилась больше, а он становился меньше. В итоге сейчас Максим в очень хорошей форме", – рассказала журналистам его жена Ксения Собчак.
Виторган раскрыл поклонникам свой секрет. "Пятый из семи кругов ада за 40 минут. Распродажа: все по десять. Две недели каждодневных тренировок. После того как я встретил тренера в театре на спектакле Крымова, понял, что живым мне не уйти, и сдался. Придется быть красивым и здоровым. Да, я тряпка", – сообщил артист.
Подписчики страницы Максима в соцсети Instagram поддержали его в стремлении к идеальной форме: "Крутой! Молодец!", "Наверное, никто не будет против такой тряпки у себя дома", "Теперь можно на Олимпиаду", "А потом, как жена, стоечку на голове!"
К слову, Ксения даже на последних месяцах беременности не оставляла занятия спортом. Телеведущая делала стойки на голове и выполняла очень сложные асаны.
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