Муж Ксении Собчак: Да, я тряпка

Максим Виторган рассказал о пройденных кругах ада. Он понял, что живым не уйти.

Актер Максим Виторган стремительно худеет. "Я не заставлю его, он как-то сам на фоне моей беременности решил быть на противоходе – я становилась больше, а он становился меньше. В итоге сейчас Максим в очень хорошей форме", – рассказала журналистам его жена Ксения Собчак.

Виторган раскрыл поклонникам свой секрет. " Пятый из семи кругов ада за 40 минут. Распродажа: все по десять. Две недели каждодневных тренировок. После того как я встретил тренера в театре на спектакле Крымова, понял, что живым мне не уйти, и сдался. Придется быть красивым и здоровым. Да, я тряпка", – сообщил артист.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Мар 1 2017 в 8:14 PST

Подписчики страницы Максима в соцсети Instagram поддержали его в стремлении к идеальной форме: "Крутой! Молодец!", "Наверное, никто не будет против такой тряпки у себя дома", "Теперь можно на Олимпиаду", " А потом, как жена, стоечку на голове!"