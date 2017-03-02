Катя Семенова: Не знаю, за что мне такие испытания

Легендарная певица потеряла всех близких. Она испытывает чувство несправедливости и обиды.

Катя Семенова – фигура на отечественной эстраде уникальная. Написанные ею композиции исполняют Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Лолита Милявская и другие звезды. А сама она прославилась песней "Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил", которая гремела на весь Советский Союз.

"Когда я начинала путь на эстраду, в меня мало кто верил, – призналась артистка в интервью Dni.Ru. – Говорили, мол, пэтэушница... Попоет два месяца и пропадет, ничего такого в ней нет (будучи секретарем-машинисткой в ветеринарной клинике, она стала лауреатом Всесоюзного конкурса молодых исполнителей "Золотой камертон". – Прим. ред.). Но шли годы и сегодня я понимаю, что сделала довольно много".

Мало кто знает, что вне сцены жизнь певицы отнюдь не безоблачная. "Я получаю около 14 тысяч рублей пенсии, музыку сочиняю, иногда выступаю где-то, так и живу, – рассказала Семенова. – Все близкие давно умерли. Отца не стало, когда мне было шесть лет, мамы я лишилась в 11. Старшая сестра Людмила не позволила отдать меня в детдом и взяла к себе, хотя своих проблем у нее было выше крыши. В феврале исполнился 21 год с тех пор, как ее не стало. И я не знаю, за что на мою долю выпали все эти испытания, не вижу объяснения. Есть только чувство несправедливости и обиды".

Ее отрада – семилетний внук Матвей. "Очень смышленый, очень самостоятельный мальчик, – заверила артистка. – Мы прекрасно общаемся, хотя я стала бабушкой поздновато". Внук, конечно, может ей гордиться. Да и не выглядит Катя бабушкой. "Я сильно похудела, влезла в джинсы, в которых работала на свой 40-й юбилей, – похвасталась 56-летняя певица. – И уходить на пенсию не собираюсь!"