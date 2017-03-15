Лазарев скорбит об умершем брате

Сергей Лазарев скорбит об умершем два года назад родном брате Павле. Исполнитель посвятил своему самому близкому человеку грустное сообщение в Instagram.

Сергей часто вспоминает Павла и ощущает, что он его поддерживает. Старший брат Лазарева скончался неделю спустя после ДТП, отказавшись от госпитализации. Ему было 37 лет. 15 марта – его день рождения.

"Сегодня моего брату Паше исполнилось бы 39 лет... уже почти 2 года его нет с нами... ушел из жизни через неделю после Дня Рождения!" – переживает артист.

Сергей не смирился со смертью Павла. "До сих пор кажется, что он просто в отъезде... в какой-то поездке... скажу честно, в трудные минуты я всегда чувствую его поддержку сверху..." – признался исполнитель.

Лазарев не часто открывает душу перед посторонними людьми, особенно в соцсетях. "Может это очень личное, чтобы писать об этом в Инста, но я хочу, чтобы все кто его знал или видел – помнили, вспоминали его... возможно кто-то поставит свечку в церкви за упокой его души... говорят им ТАМ это очень помогает... Царствие небесное, братик... Я тебя очень люблю", – обратился к Павлу Сергей.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Мар 15 2017 в 12:51 PDT

Напомним, старший брат звезды поп-сцены попал в ДТП. Как ему показалось, он получил незначительные травмы – сотрясение мозга, ушиб плеча и перелом носа, и потому от госпитализации отказался. Но мучившие Павла головные боли заставили его обратиться к врачам. Как оказалось, было уже слишком поздно.

Специалисты клиники, куда Лазарева доставила "скорая помощь", диагностировали обширное кровоизлияние и заражение крови. 37-летний мужчина умер от остановки сердца.

"Смерть Паши для нашей семьи стала полной неожиданностью, – позже сообщил Лазарев журналистам. – Он выжил в такой серьезной аварии и, как нам всем казалось, отделался лишь сломанным носом и сотрясением мозга. Но с каждым днем Паше становилось хуже".

Как рассказывала мама Сергея Лазарева Валентина Викторовна, ее сыновья были очень близки. Певец поддерживал Павла, тот планировал открыть свое дело и братья постоянно советовались друг с другом. Обожает Сергей и дочку брата Алину, свою племянницу. "Больше всех Алинку балует дядя Сережа. Привозит ей с гастролей из разных городов и стран вещи чемоданами", – поделилась Валентина Викторовна.