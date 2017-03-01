Пригожин заговорил о сбежавшем муже Хлебниковой

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл подробности отношений с бывшим мужем певицы Марины Хлебниковой, который должен ему крупную сумму денег. Он утверждает, что мужчина скрылся из страны после скандальной истории.

Пригожин объяснил, как получилось, что экс-супруг артистки задолжал ему около 600 тысяч долларов. "В тот период у нас был магазин, у нас были общие партнеры, – объяснил Пригожин корреспонденту Dni.Ru. – Руководители "Русской медиагруппы" поставили его генеральным директором компании "Фабрика развлечений".

Через какое-то время фирма развалилась, а ее гендиректор бесследно исчез с деньгами своих партнеров. "Его сейчас нет в стране. Ни я, ни сама Марина не видели его уже много лет, – рассказал продюсер. – Думаю, Марина была его прикрытием. Он сам не смог бы проникнуть в эту сферу. Но он не производил впечатление жулика, был приятен в общении. Никто не думал, что он так поступит. Впрочем, может быть, он действительно во время дефолта остался без денег, потом присвоил себе чужие и сбежал".

Муж певицы Валерии надеется, что бывший бизнес-партнер все-таки вернет ему долг. "Может быть когда-нибудь он разбогатеет или совесть проснется. Придет, скажет: "Чувак, я тебе был должен, прости". Ну, если не разбогатеет, что поделать. Я уже заплатил за свою доверчивость. На Марину я, конечно, зла не держу. Она вообще была не в курсе его дел", – отметил Пригожин.

Как писали Dni.Ru, Марина Хлебникова приняла участие в программе "Пусть говорят", где рассказала о страшном периоде в своей жизни. Супруг певицы в 90-е годы потерял работу, и ей пришлось выходить на сцену через три недели после родов, потому что семье было просто нечего есть. "Он грохнул "Граммофон Records", а я ничего не знала об этом. Он выпустил альбом "Кошки моей души", а я не получила за это ни копейки. Я ни сном ни духом об этом не знала..." – поделилась звезда.