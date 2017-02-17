Куда исчезла Марина Хлебникова

Ведущий шоу "Пусть говорят" Андрей Малахов озаботился тем, куда исчезла некогда популярная певица Марина Хлебникова. Исполнительнице хитов "Чашка кофею" и "Дожди" посвятили очередной выпуск программы.

В скором времени шоу, посвященное Хлебниковой, выйдет в эфир на "Первом канале", а пока почитателям артистки остается довольствоваться видео со съемок передачи. Звездный стилист Сергей Зверев поделился записью, на которой запечатлено, как они с Мариной позируют. 51-летняя артистка выглядит стройной и веселой. Очевидно, что в жизни у нее все хорошо.

Во время создания группового фото вместе с певицей сняты Андрей Малахов и Сергей Зверев. Последний попытался пошутить над телеведущим. "Секс-символ страны Андрей Малахов, и мы у него в программе", – поглумился цирюльник. "Мариночкин вечер сегодня, вот что!" – поправил Зверева ведущий шоу "Пусть говорят".

После дружного смеха Сергей рассказал о судьбе исполнительницы хита "Чашка кофею", которая пришла на эфир в белоснежном жакете. "Марина не на пенсии, Марина в девках у нас сейчас", – сообщил Зверев. "Спасибо Андрею! – растроганно поблагодарила Малахова Хлебникова. – Спасибо вам всем!"

Публикация от �� СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ �� (@zverevsuperstar) Фев 16 2017 в 10:38 PST

Странно, что продюсеры "Первого канала" вообще решили, что Хлебникова куда-то пропала. Она исправно выступает и дает интервью. Просто у Марины нет странички в популярной социальной cети Instagram.

"Я не люблю показывать свою семью, демонстрировать прогулки, досуг... В наше время все смотрят на количество лайков. Грустно, но лайкать будут все равно артисток, выходящих из магазинов с авоськами или выкладывающих свои обнаженные телеса. Но разве это красиво?" – объяснила свое нежелание сливать в интернет личную жизнь артистка.