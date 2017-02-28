Муж жестоко обманул Марину Хлебникову

Певица Марина Хлебникова рассказала поклонникам, куда пропала со сцены. По словам артистки, в конце 90-х она пережила настоящий кошмар.

"За мной очень активно стал ухаживать мужчина, за которого я вышла замуж. Ничем хорошим это не закончилось, сразу скажу, это закончилось разводом. А мне кажется, его угнетало, что он муж Марины Хлебниковой. Просто у него не было возможности тогда работать. В нашей стране слово "дефолт" имеет жуткое значение. И когда ты понимаешь, что не можешь, но тебе надо, выскакиваешь на 20-й день после родов на сцену, потому что семье просто нечего есть", – поделилась Марина.

Артистка утверждает, что совершила большую ошибку, когда привела супруга в сферу шоу-бизнеса. "Ну слушайте, он грохнул "Граммофон Records", а я ничего не знала об этом. Он выпустил альбом "Кошки моей души", а я не получила за это ни копейки. Я ни сном ни духом об этом не знала... А потом выходит статья "Муж Хлебниковой украл и Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов", – рассказала она на программе "Пусть говорят".

Сам Иосиф Пригожин на программе заявил, что не держит зла на Марину. "Конечно, он ее использовал. Для него Марина Хлебникова была просто алиби.. Безусловно, у меня не может быть никаких претензий к Марине. Мариночка, не мучай себя, не терзай свое сердце", – обратился продюсер к звезде.

По признанию Марины, после того, как обман близкого человека раскрылся, у нее была страшная депрессия. "Если бы не мама с папой, я бы не выскочила", – отметила Хлебникова.