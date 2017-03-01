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Беременная Довлатова гнобит Поргину

Людмила Поргина и Алла Довлатова. Фото: Dni.ru
Известная радио– и телеведущая Алла Довлатова, у которой роды на носу, продолжает гнобить в интернете жену Николая Караченцова Людмилу Поргину. Пользователи Сети осудили подругу Станислава Садальского за резкие слова в адрес актрисы.
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Конфликт между Довлатовой и Поргиной случился в сентябре 2016 года. Алла высказалась в Instagram относительно аварии, в которую в феврале 2005 года попал Николай Караченцов. Якобы опираясь на рассказ Станислава Садальского, радиоведущая обвинила жену актера в случившемся с ним несчастье. Мол, в тот день Николай был сильно выпивший, но Людмила все равно заставила его сесть за руль и поехать в больницу, где умерла ее мать.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Поргина сообщила, что с Довлатовой незнакома – никогда не видела ее и не слышала. "Она сумасшедшая или больная", – предположила актриса. Жена Караченцова подтвердила, что в день аварии умерла ее мама. И она действительно находилась тогда в больнице, но не звонила мужу. Более того, Поргина утверждает, что Караченцов не был пьян, потому что вообще не употреблял алкоголь. "Полная глупость. Откуда она выдумала это? Чем она руководствовалась?" – возмутилась она.

Также актриса не понимает, каким образом подробности их жизни могут быть известны Садальскому, на которого ссылается Довлатова. "Он не мой друг, он в моем доме никогда не был. Я не знаю, зачем им это надо", – открестилась от Станислава Людмила.

На этом все могло бы закончиться, но нет. Как оказалось, Алла ничего не забыла. И хоть 42-летняя Довлатова ждет сейчас четвертого ребенка, негативные эмоции она по-прежнему пускает в свою жизнь. Новый виток конфликта случился, когда Станислав Садальский выложил в соцсети снимок со своей любимой подругой Людмилой Максаковой. Рядом с ней сидит неизвестная женщина, закрывшая лицо руками. Подписчики стали спрашивать у актера, кто она. Некоторые комментаторы по прическе на глазок определили, что это может быть Людмила Поргина.

Такая версия категорически не понравилась подруге Садальского Довлатовой, у которой на жену Николая Караченцова еще с прошлого года зуб. "Да Вы что? С Поргиной Стас не то, что за стол, в поле не сядет!" – возмутилась Алла, часто комментирующая глубокомысленные посты Станислава.

Люди моментально отреагировали на грубость Довлатовой, забыв о таинственной женщине. "Алла, почему?", "а Чо так-то?", "@alla_dovlatova Вот это комментарий....как одна фраза может разрушить впечатление о человеке, которого всегда считал приличным...во всяком случае Садальский всегда сам отвечает за себя, без помощников, фу", – пишут пользователи Сети.

Только что наткнулась на художественный фильм "Белые росы". Потрясающий фильм! Видимо его сегодня показывали, в честь юбилея - 80-ти летия Михаила Кокшенова ( 16 сентября отмечали ). Поздравляю веселого и любимого артиста - Михаила Михайловича! Здоровья, счастья, народной любви и побольше интересной работы! Белые росы можно смотреть с любого места. Увидела Николая Караченцова и сердце сжалось! Какой же он был гениальный, прекрасный, любимый всей страной артист!!! Как горько и больно, что такая беда с ним произошла! Помню @stassadal мне рассказывал, как это все случилось! Ужасно! Караченцов пришел домой ( по-моему после спектакля ), был сильно выпивший, собирался лечь спать и вдруг, звонит жена ( у неё случилось горе - умерла мать ) и она требует, чтобы Николай приехал к ней на дачу. Она знала, что он, пьяным сядет за руль и не воспрепятствовала этому, а наоборот! Я вспоминаю один эпизод из Детства про друзей моих родителей. Мы отдыхали на Чёрном море, на турбазе в таком составе: я, мама, Папа, дядя Валера и его сын - Леша (мой друг). Вернувшись домой в Ленинград, дядя Валера узнает, что у его жены - тети Аллы, за время нашего отдыха умер отец. Она его похоронила, а дяде Валере и Лешке не хотела отпуск портить и отменять, поэтому ничего не сообщила. Караченцову, конечно, повезло с любовью народной, но не всем везёт с жёнами! Дорогие женщины! Мне кажется, это в нашей власти, женщины и жены должны быть более сердечными, мудрыми и человечными! #николайкараченцов #михаилкокшенов #женадруг #женавраг @stassadal

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)

К слову, пока одни распекали Довлатову за резкие слова, другие расшифровывали послание актера и разгадывали загадку, кто изображен на фото. "Доброе утро! Настроение: "если бы я курил, то я бы сейчас покурил", но я не курю, говорят весной случаются чудеса... ? Нет прекраснее того человека, который узнал все твои недостатки и тем не менее не перестал любить тебя, согласитесь..." – туманно написал Станислав. "Закрылась – Екатерина Добрынина – невестка Максаковой", – предположил один из подписчиков. "Видимо у Богдановой лицо помятое", – поделился своей догадкой другой. "Жест: уберите от меня черную икру....меня от нее уже тошнит...глаза бы мои на нее не смотрели!!!))" – поглумился третий.

Некоторые принялись рассматривать под лупой Максакову, чья дочь не так давно сбежала в Киев вслед за мужем. "А что остались заведения где можно купить? Или богеме можно все?", "Максакова хороша! На Шанель похожа", "Максакова – образец для подражания. Достоинство и порода. Высокомерие – да, но кто сказал, что нужно для всех быть хорошим? Уважаю, высокий уровень для возрастной Дамы", "Она бы лучше детей нормально воспитала... Высокомерием восторгаться! Сдурели совсем", "эта хозяйка-аристохратка лучше бы ногти постригла, а то брульянты носит, а под ногтями мох", – перемыли кости подруге Садальского комментаторы.

Автор: Иннокентий Звездинский1 марта 2017, 12:34

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