Танцор уверяет, что отношения с телеведущей – один из самых счастливых эпизодов в его жизни
Продюсер откровенно рассказал о личной жизни Арсения Шульгина
42-летняя Алла Довлатова беременна
В семье Аллы Довлатовой грядет пополнение. Как утверждает Starhit, популярная теле– и радиоведущая беременна. У 42-летней Аллы будет четвертый ребенок. Малыш, как говорят, появится на свет в начале лета.
Судя по фотографиям, которые Довлатова публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, ведущая чувствует себя прекрасно. Она не только активно работает, но и занимается йогой. В пользу того, что Алла находится в интересном положении, говорит то, что она изменила стиль одежды. Теперь Довлатова предпочитает носить не облегающие, а свободные наряды.
К слову, еще осенью Алла хвасталась своей подтянутой фигурой. Ведущая опубликовала в микроблоге снимок, на котором запечатлена в ярко-розовом бикини в раздевалке бассейна. 42-летняя Алла продемонстрировала роскошные формы, которые выгодно подчеркнул купальник с рюшами.
Пикантное фото Довлатова дополнила достаточно объемной подписью. Алла сообщила, что страшно соскучилась по бассейну и рада вернуться к водным процедурам. Далее ведущая поведала поклонникам о канонах красоты в Древней Греции и Древнем Риме. А затем напомнила, что европейские женщины не занимались спортом вплоть до XX века.
Сама же Довлатова не собирается бросать спорт, даже находясь в интересном положении. Напомним, ведущая воспитывает троих детей. В первом браке у Довлатовой родились сын Павел и дочь Дарья. Когда Алла вышла замуж во второй раз за Алексея Бороду, на свет появилась дочь Александра.
Популярная актриса буквально светилась от счастья
Президент США заявил, что у Америки нет полной информации о ситуации на Украине
Ведущая "Дома-2" превзошла коллегу по цеху
В Интернете упорно ходят слухи о "проклятии" шоу