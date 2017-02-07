42-летняя Алла Довлатова беременна. Популярная ведущая ждет четвертого ребенка.

В семье Аллы Довлатовой грядет пополнение. Как утверждает Starhit, популярная теле– и радиоведущая беременна. У 42-летней Аллы будет четвертый ребенок. Малыш, как говорят, появится на свет в начале лета.

Судя по фотографиям, которые Довлатова публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, ведущая чувствует себя прекрасно. Она не только активно работает, но и занимается йогой. В пользу того, что Алла находится в интересном положении, говорит то, что она изменила стиль одежды. Теперь Довлатова предпочитает носить не облегающие, а свободные наряды.

Фото опубликовано Алла (@alla_dovlatova) Фев 6 2017 в 4:05 PST

К слову, еще осенью Алла хвасталась своей подтянутой фигурой. Ведущая опубликовала в микроблоге снимок, на котором запечатлена в ярко-розовом бикини в раздевалке бассейна. 42-летняя Алла продемонстрировала роскошные формы, которые выгодно подчеркнул купальник с рюшами.

Фото опубликовано Алла (@alla_dovlatova) Сен 10 2016 в 7:56 PDT

Пикантное фото Довлатова дополнила достаточно объемной подписью. Алла сообщила, что страшно соскучилась по бассейну и рада вернуться к водным процедурам. Далее ведущая поведала поклонникам о канонах красоты в Древней Греции и Древнем Риме. А затем напомнила, что европейские женщины не занимались спортом вплоть до XX века.

Сама же Довлатова не собирается бросать спорт, даже находясь в интересном положении. Напомним, ведущая воспитывает троих детей. В первом браке у Довлатовой родились сын Павел и дочь Дарья. Когда Алла вышла замуж во второй раз за Алексея Бороду, на свет появилась дочь Александра.