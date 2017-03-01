Голая грудь звезды "Гарри Поттера" произвела фурор

Звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон приняла участие в провокационной съемке, для которой даже обнажила грудь. Однако столь решительный шаг произвел неоднозначное впечатление на публику.

Эмма Уотсон украсила свежий номер журнала Vanity Fair. В интервью популярная актриса рассказала о своей новой работе – роли Белль в нетленке "Красавица и чудовище", а также поведала о том, как превратилась из звезды для детей в уверенную, успешную женщину. Интервью сопровождалось фотосессией, в которой 26-летняя актриса даже решилась на провокацонный шаг – снялась топлес.

Впрочем, все самое интересное прикрыл короткий, крупной вязки, кейп Burberry. Также Эмма появилась перед фотографом Тимом Уолкером в нарядах другого, не менее известного модного дома,Oscar de la Renta. Отметим. что обнаженная грудь звезды фильмов о Гарри Поттере произвела фурор в интернете. Причем у публики сложилось неоднозначное впечатление от скромных прелестей Эммы.

"Было б что скрывать", "Ну оччень аккуратная грудь! Такую еще поискать нужно", "я видел в 100 раз лучше", "пусть лучше грудь увеличит", "Да нормально! Че там.....", "Зато у нее 80 миллионов баксов, а кто то тут зависливо тяфкает", – прокомментировали фотографию русскоязычные пользователи.

Публикация от Vanity Fair (@vanityfair) Фев 28 2017 в 10:02 PST

А вот англоговорящие блогеры оказались куда добрее. "Мило", "Чудесно", "Красиво", "Я в шоке", "Роскошно", – рассыпались в комплиментах фанаты Эммы. Отметим. что на обложке номера Уотсон предстала в другом наряде. Точеную фигуру известной актрисы украсило белое платье с короткими рукавами и воротником, обнажающим шею и ключицы.

Публикация от Vanity Fair (@vanityfair) Фев 28 2017 в 5:35 PST

Отметим, что до съемок в "Поттере" девятилетняя Эмма Уотсон, сыгравшая принципиальную и не по годам умную девочку Гермиону Грейнджер, не была связана с миром кино. Успех экранизации во многом является следствием того, что автор романов Джоан Роллинг лично принимала участие в кастинге, утверждая юных актеров на главные роли. Взрослея вместе со своей героиней, Эмма стала самой настоящей звездой, которую как-то приглашал на свидание не кто-нибудь там, а сам принц Гарри.

