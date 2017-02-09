Петросян устроил потоп в центре Москвы

На юмориста Евгения Петросяна подала в суд соседка Елена Маркова. Женщина утверждает, что артист затопил ее элитную квартиру на улице Плющихе в центре Москвы.

Договориться со звездными супругами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко у пострадавшей не получилось. Женщина потребовала у артистов оплатить ремонт квартиры, а также выплатить моральную компенсацию и погасить судебные издержки.

Елена подала иск в Хамовнический суд Москвы. Она требует взыскать с пары 350 тысяч рублей, пишет Life.ru. Иск будет рассмотрен 21 февраля.

Несколько месяцев назад другой известный артист, ведущий Андрей Малахов, попал в неприятную ситуацию. Квартиру шоумена, расположенную в городе Апатиты Мурманской области, затопило. "Я делаю ремонт в своей квартире и не могу его доделать", – посетовал Андрей. Причина этого – текущая крыша, которую по каким-то причинам не может залатать управляющая компания.

Малахов обратился к руководителю компании, но тот не смог помочь. Крышу нужно ремонтировать капитально, сообщил он, а это задача областного фонда капремонта.