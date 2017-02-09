Эмин напугал видом без одежды

Покрытый волосами певец похож, по мнению поклонников, на олимпийского мишку. Но им это нравится.

37-летний музыкант и предприниматель Эмин Агаларов регулярно сообщает поклонникам о своей жизни посредством публикаций в социальных сетях. Спуск с горы на лыжах, поход с друзьями в баню, велосипедные прогулки – артисту есть, чем похвастаться.

Казалось, его поклонников трудно удивить. Однако фотография стоящего в бассейне Эмина произвела фурор. Поклонники принялись обсуждать покрытое волосами тело настоящего кавказского мужчины. "Мишка", "Волосач", "Пушистый", "Олимпийский медвежонок", – такими определениями поклонники награждают артиста.

Но нашлись и такие, кто не оценил Эмина без одежды. "Похож на волосатого паука, аж испугалась", "Почему вам депиляцию не сделали?", – пишут подписчики страницы Агаларова. Сам он столь откровенным снимком всего лишь хотел привлечь внимание к музыкальному фестивалю, который летом пройдет на его родине в Баку.

Фото опубликовано eminofficial (@eminofficial) Фев 9 2017 в 12:57 PST

Ранее, как писали Dni.Ru, Эмин был больше озабочен личной жизнь – все обсуждали его развод с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. "Мы не смогли создать полноценную, крепкую ­семью, и, конечно, это можно назвать ­большим упущением. Разъезды, перелеты и жизнь порознь к укреплению семьи не приводят. Но тогда другой жизни у меня и быть не могло", – рассказывал артист журналистам. В последние годы его брак с Лейлой, якобы, носил исключительно формальный характер, они жили раздельно в разных городах.