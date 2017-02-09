Пелагея обратилась к врачу с адской болью

Популярная исполнительница Пелагея обратилась ко врачу с адской болью. Медик рассказал о том, как помог певице.

Сегодня, 9 февраля, свой профессиональный день отмечают стоматологи. Кстати, недавно по рекомендации в кабинете зубного врача появилась популярная певица Пелагея.

"Предварительно позвонила, сказала, что адски болит зуб мудрости. Он самый крайний, рудиментарный – до него обычно не доходит зубная щетка, отсюда и проблемы. Пелагее мы его благополучно удалили. Так и стала моей постоянной клиенткой", – цитирует стоматолога Олега Конникова Starhit.

От сотрудничества с Пелагеей у врача остались самые положительные впечатления. "Она классная, приглашала на концерт. Сходил, получил удовольствие. Однажды пела даже у меня в кабинете. Пелагея говорила, что пришлет мужа. Я и не знал, что он хоккеист. Жду Ивана на прием", – сказал медик.

Отметим, что поход к стоматологу для беременной и родившей женщины обязателен. В первом случае осмотр у зубного врача необходим в ходе сдачи всех анализов при установке на учет, а во втором – чтобы предотвратить разрушение зубной эмали, что довольно часто происходит в период, когда женщина кормит новорожденного грудью.

Напомним, о рождении дочки у певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина стало известно, когда спортсмен получил подарок для малышки во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В честь рождения девочки хоккеисту преподнесли детскую игрушку – неваляшку.

"Все ребята из дивизиона Боброва, видимо, домой хотели. Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку", – поведал в недавнем интервью счастливый Иван. Отметим, что для Телегина это уже второй ребенок. У 24-летнего хоккеиста есть сын от гражданского брака Марк.

