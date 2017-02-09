Солнцев отругал девушек "Дома-2"

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев уверен, что новый сезон проекта "Остров любви" будет обречен на провал. Руководство реалити-шоу, по мнению шоумена, сделало большую ошибку, решив отправить на Сейшелы новых ребят.

В официальной группе "Дома-2" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение: "Завтра на Сейшелы вылетают: Мария Кохно с Дмитрием Лукиным, Юля Ефременкова с Сергеем Кучеровым, Владимир Гаути и Катя Гужвинская, Ваня Барзиков и Лиза Полыгалова, Сергей Захарьяш и Лера Фрост". Что интересно, Иван и Елизавета уже были на острове, но затем молодому человеку стало скучно, и он вернулся на поляну. Позже и его возлюбленная вернулась в Москву.

Для шоумена Рустама Солнцева этот ход авторов передачи стал непонятным. "Я, как легенда и украшение "Дома-2", бриллиант этого шоу, могу со всей уверенностью сказать, что весь этот десант, летящий на острова – это полный провал, – объяснил Солнцев корреспонденту Dni.Ru. – Ванька Барзиков, при всем моем уважении к нему как к человеку – довольно слабый участник. Он устал быть на проекте, ему нужно отдыхать, он не тянет ношу секс-символа проекта вообще никак. Не хватает ему чего-то. Он еще совсем молод, ему нужно гулять, и желательно, гулять за периметром. Он не создан для моногамных отношений".

Фото опубликовано barzikov_kosmetika (@barzikov_official) Фев 7 2017 в 2:11 PST

Но и другие участники проекта не особо вдохновляют Рустама. "Всех остальных ребят я не знаю и, честно говоря, даже знать не хочу, – признался он. – Интереса они никакого не вызывают, лиц у них нет. Проект перестал быть интересен мне уже довольно давно".

Фото опубликовано @lerafrost Фев 8 2017 в 12:22 PST

Шоумен уверен, что знает, как вывести проект из творческого кризиса. "Я считаю, что новичков нужно уволить, набрать старых интересных участников, выплачивать им большие гонорары, и пусть они живут на проекте. К моему большому сожалению, все эти качки, все прилизанные мальчики, все девочки на одно лицо перестали привносить в проект ту бесконечную харизму, тот интерес. Все эти новенькие девочки не стоят и мизинца, к примеру, Насти Дашко", – продолжил Солнцев.

Бывший участник "Дома-2" признался, что хотел бы стать ведущим реалити-шоу. "Я с удовольствием дарил бы проекту свой великолепный ум и бесконечное обаяние. Более того, на форумах поклонников "Дома-2", когда речь заходит о том, кто бы мог вести шоу, фанаты единогласно отвечают: "Рустам". Почему Рустам до сих пор не ведущий, большой вопрос", – заключил собеседник Dni.Ru.