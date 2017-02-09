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Солнцев отругал девушек "Дома-2"

Рустам Солнцев. Фото: vk.com/id151005697
Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев уверен, что новый сезон проекта "Остров любви" будет обречен на провал. Руководство реалити-шоу, по мнению шоумена, сделало большую ошибку, решив отправить на Сейшелы новых ребят.
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В официальной группе "Дома-2" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение: "Завтра на Сейшелы вылетают: Мария Кохно с Дмитрием Лукиным, Юля Ефременкова с Сергеем Кучеровым, Владимир Гаути и Катя Гужвинская, Ваня Барзиков и Лиза Полыгалова, Сергей Захарьяш и Лера Фрост". Что интересно, Иван и Елизавета уже были на острове, но затем молодому человеку стало скучно, и он вернулся на поляну. Позже и его возлюбленная вернулась в Москву.

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Для шоумена Рустама Солнцева этот ход авторов передачи стал непонятным. "Я, как легенда и украшение "Дома-2", бриллиант этого шоу, могу со всей уверенностью сказать, что весь этот десант, летящий на острова – это полный провал, – объяснил Солнцев корреспонденту Dni.Ru. – Ванька Барзиков, при всем моем уважении к нему как к человеку – довольно слабый участник. Он устал быть на проекте, ему нужно отдыхать, он не тянет ношу секс-символа проекта вообще никак. Не хватает ему чего-то. Он еще совсем молод, ему нужно гулять, и желательно, гулять за периметром. Он не создан для моногамных отношений".

Фото опубликовано barzikov_kosmetika (@barzikov_official)

Но и другие участники проекта не особо вдохновляют Рустама. "Всех остальных ребят я не знаю и, честно говоря, даже знать не хочу, – признался он. – Интереса они никакого не вызывают, лиц у них нет. Проект перестал быть интересен мне уже довольно давно".

Шоумен уверен, что знает, как вывести проект из творческого кризиса. "Я считаю, что новичков нужно уволить, набрать старых интересных участников, выплачивать им большие гонорары, и пусть они живут на проекте. К моему большому сожалению, все эти качки, все прилизанные мальчики, все девочки на одно лицо перестали привносить в проект ту бесконечную харизму, тот интерес. Все эти новенькие девочки не стоят и мизинца, к примеру, Насти Дашко", – продолжил Солнцев.

Бывший участник "Дома-2" признался, что хотел бы стать ведущим реалити-шоу. "Я с удовольствием дарил бы проекту свой великолепный ум и бесконечное обаяние. Более того, на форумах поклонников "Дома-2", когда речь заходит о том, кто бы мог вести шоу, фанаты единогласно отвечают: "Рустам". Почему Рустам до сих пор не ведущий, большой вопрос", – заключил собеседник Dni.Ru.

Автор: Любовь Порываева9 февраля 2017, 00:24
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